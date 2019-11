Muere Armando Molina, fundador del Festival de Avandaro

El músico Armando Molina, en días pasados estuvo delicado de salud, desafortunadamente murió en su natal Sonora a la edad de 73 años esta mañana del 22 de noviembre; la causa de su deceso fue un paro respiratorio que tuvo en su casa.

El famoso es recordado por ser uno de los organizadores del Festival de Rock y ruedas en Avandaro, de igual forma estuvo participando en la promoción de algunas bandas como: Los dugs dugs, El ritual y Three Souls In My Mind durante la década de los años setenta.

El escritor durante sus comienzos en el rock participó en la radio y televisión para dar a conocer las bandas de aquellos tiempos, también formó parte de algunas publicaciones que se publicaron en diversas revistas una de ellas fue la revista Pop de aquella década.

Molina además de ser recordado por ser uno de los productores del Festival Avandaro, también fue fundador y vocalista de la banda de rock La Máquina del Sonido en el año de 1969, esta banda durante su carrera en la música, grabó seis discos.

Der igual forma el músico fue productor de tres discos titulados “Historia del rock mexicano”, “Festival de rock y ruedas en Avándaro” una recopilación y “Avándaro, 32 años después en vivo”.

Lamentamos de todo corazón la irreparable perdida de Armando Molina, compañero rockero y uno de los organizadores del festival de Avandaro.

Dios mande consuelo a sus queridos Hijos.

Descanse en Paz! pic.twitter.com/qeD5i311jj — EL TRI (@eltridemexico) November 22, 2019

La noticia del lamentable fallecimiento de Armando Molina lo dio a conocer su familia a través de las redes sociales, donde diversos internautas han expresado su más sentido pésame a la familia ante esta pérdida de uno de los pioneros del Rock & Roll mexicano.

"Familia y amigos de papá solo para informarles que hoy falleció y agradecerles a todos y cada uno de ustedes por sus oraciones sus muestras de amor hacia el y su cariño, siempre se los voy a agradecer mucho... el se fue luchando como siempre". Fueron las emotivas palabras de la familia de Amrando Molina.

