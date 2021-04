El universo de ‘31 minutos’ ha sufrido una terrible pérdida a causa del coronavirus COVID-19, pues se ha confirmado la muerte de Armando Jofré, quien en vida se encargara de crear los títeres que conforman a esta exitosa producción de origen chilena.

De acuerdo a la información, el artista chileno, quien fuera parte fundamental en la creación de Juan Carlos Bodoque, Dinosaurio Anacleto, Huahimingo y Cucky, perdió la vida a los 44 años de edad por complicaciones derivadas de su contagio por coronavirus.

Armando Jofré falleció a la edad de 44 años; es una víctima más del COVID-19.

La producción, misma que comenzó a transmitirse en la televisión chilena desde marzo de 2003, le dedicó un emotivo mensaje de despedida a Armando Jofré, el cual postearon en su cuenta de Instagram: "En estos momentos tan dolorosos, un abrazo a su familia y otro al cielo, deseándote vida eterna Armando. Siempre estarás con nosotros".

Asimismo, la creación de la productora Aplaplac agradeció el trabajo que el ahora fallecido artista realizó durante los últimos años: "Con su oficio y arte entregados de manera generosa, Armando fue pieza fundamental en la creación de nuestros personajes".

El legado de Armando Jofré en 31 minutos

Juan Carlos Bodoque habla sobre su ahora fallecido creador.

El legado artístico de Armando Jofré en la serie comenzó con la realización del títere César y poco a poco fue ganándose el cariño del público debido a que sus creaciones gustaban mucho, e incluso llegó a ser conocido por el sobrenombre de “Armando Monos”.

Un momento muy curioso de esta producción chilena fue cuando el reportero Juan Carlos Bodoque se refirió a él de una manera muy divertida: "Cuando lo conocí, y por fin me puso mi boca, le di las gracias y le conté la falta que me hacía, pero él solo me empujó del escritorio y gritó: 'El muñeco está hablando'".

Desde la redacción de La Verdad Noticias le deseamos las más sinceras condolencias a la familia de Armando Jofré, la estrella detrás de la serie ‘31 minutos’.

