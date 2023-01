Muere Annie Wersching, actriz de The Last Of Us

Annie Wersching fue diagnosticada con cáncer en 2020, la actriz ganó fama gracias a su participación en 24, Bosch y Timeless, además prestó su voz a Tess, uno de los personajes del videojuego The Last of Us.

Su esposo, el actor Stephen Full, fue quien informó la lamentable noticia a través de un comunicado en el que se puede leer: “hoy hay un vacío en el alma de la familia, pero nos dejaron las herramientas para llenarlo. Ella siempre encontró maravillas en momentos simples. No necesitaba música para bailar. Nos enseñó a no esperar a que la aventura te encontrara. Ve a encontrar, está en todas partes y la encontraremos, lo haremos”.

Según Deadline a pesar de su enfermedad, Annie Wersching de la serie The Last Of Us, continuó trabajando en series como Star Trek: Picard y en The Rookie.

Homenaje a Annie Wersching de The Last Of Us

Homenaje a Annie Wersching de The Last Of Us

El director y productor de 24, Jon Cassar, rindió homenaje a la actriz de la serie The Last Of Us con las siguientes palabras: “Mi corazón está roto en más pedazos de los que puedo contar. Annie vino a mi con un corazón abierto y una sonrisa contagiosa”.,

Además, continuó expresando: “Ella se convirtió en algo más que una compañera de trabajo, fue una verdadera amiga para mí, mi familia y todos los miembros del elenco y el equipo que trabajaron con ella. Annie, te echaremos de menos, dejaste tu huella, y somos aún mejores para ello”.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué son los Clickers en The Last of Us y cómo se crean?

¿Quién era Annie Wersching?

Annie Wersching

Annie Wersching nació en San Luis, Misuri el 28 de marzo de 1977, fue una actriz estadounidense, principalmente conocida por su actuación en la telenovela General Hospital y por su papel como la agente del FBI Renee Walker en la serie de TV 24.

Durante su juventud practicó danza irlandesa. Wersching fue licenciada en bellas artes y especializada en teatro musical por la Universidad Millikin en 1999.2

Se destaca que comenzó su carrera de actuación con una aparición como invitada en el programa Star Trek: Enterprise, y pasó a ser protagonista en series como Charmed, Killer Instinct, Supernatural y Cold Case.

Cabe destacar que en 2013 puso su voz y captura de movimiento para dar vida al personaje Tess del videojuego The Last of Us y para 2015 interpretó a Lilly Salvatore, una de las principales antagonistas de la serie televisiva The Vampire Diaries.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram