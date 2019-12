Muere Andrew Dunbar, actor de la famosa serie de HBO “Game of Thrones”

El famoso actor irlandés de la exitosa serie de HBO “Games of Thrones” Andrew Dunbar, fue hallado sin vida el pasado 24 de diciembre en su hogar ubicado en Belfast, Irlanda. Recordemos que Dunbar también tuvo otras participaciones en la pantalla chica como en las series “Line of Duty” y “Arrow”.

Este suceso inesperado ha dejado a varios de sus seguidores totalmente desconcertados, así como a algunos de los integrantes del elenco de esta famosa serie de HBO, quienes después de este trágico momento han resaltado el profesionalismo, compromiso y talento de Andrew al representar a Theon Greyjoy, un personaje que logró crear grandes sentimientos encontrados entre los espectadores.

Recordemos que este artista de tan sólo 30 años, además de actor poseía otros talentos como DJ y productor, incluso creó una compañía de cine independiente llamada “White Buffalo Films”, y algunos aseguran que en su ciudad fungió como un gran guía de turismo.

ANDREW DUNBAR MUERE REPENTINAMENTE EN VÍSPERAS DE NAVIDAD

A pesar de que su rol en la aclamada serie Game of Thrones no fue uno de los grandes protagónicos, Andrew logró dejar una gran huella entre sus compañeros y equipo de producción. Quienes debido a este triste suceso se han encargado de mencionar sus mejores atributos, como recientemente señaló la fotógrafa principal de la serie, puntualizando en su profesionalismo y educación, además de llevar siempre una bella sonrisa en el rostro, algo que sin duda toda la familia de GOT extrañará.

Asimismo el Departamento de “Extras” publicó un comunicado al respecto mencionando

“Estamos conmocionados. tenemos tantos buenos recuerdos de los años en que Andrew trabajó con nosotros. Era tan versátil que podíamos contratarlo para cualquier cosa, era un artista talentoso y era tan adorado que siempre era solicitado por las producciones una y otra vez”.

En este comunicado también se aprovechó para recordar su papel de policía corrupto en la serie de Netflix “Line of Duty” y sus participaciones en “Arrow” y “Derry Girls”.

Aunque aun no se saben las causas exactas de la muerte de Andrew Dunbar, se rumora que su funeral será el próximo lunes en la iglesia presbiteriana Ballywilliam en Portrush.

