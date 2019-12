Muere Allee Willis la famosa creadora del tema de Friends

Este año ha sido uno de los más impactantes en cuanto al mundo de la música y el cine, pues así como hemos visto llegar increíbles creaciones, también hemos visto a varios autores irse.

Como podemos recordar, muchas de las estrellas más influyentes del cine y la música nos dijeron adiós este año, dejando un gran vacío en sus fans, quienes los recordarán por siempre.

A menos de una semana de que acabe el año, el mundo de la música se viste de luto con la lamentable partida de una de las cantantes más populares de las ultimas décadas.

Hasta siempre Allee Willis

Muere Allee Willis, la famosa creadora del tema de Friends

Esta famosa cantante lamentablemente ha fallecido en plena víspera de navidad, causando un enorme dolor en su familia, pues tras un fallo cardiaco la famosa Allee Willis dejó este mundo a la edad de 72 años.

Puede que no recuerdes de quien te estamos hablando, pero Allee Willis fue una de las compositoras más destacadas, siendo autora de grandes éxitos como el súper tema ‘September’ de la banda Earth, Wind & Fire.

Asimismo también fue reconocida por crear ‘I’ll be there for you’, la banda sonora de la exitosa serie Friends, la cual podíamos escuchar cada vez que iniciaba el programa.

“Descansa en boogie wonderland”.

Este fue el mensaje que su amiga y compañera Prudence Fenton compartió a través de su cuenta de Instagram con una foto suya para informarle a sus fans de su fallecimiento, convirtiéndose en tendencia en redes sociales en cuestión de minutos.

Te puede interesar: FRIENDS: El final alternativo que seguro no conocías

Sin duda la muerte de Allee Willis causará un gran dolor en todos sus fans, por lo que en las próximas horas incluso podremos ver a los integrantes de Friends darle el último adiós a la famosa cantautora.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.