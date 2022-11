Muere Aaron Carter, hermano de Nick Carter, de los Backstreet Boys

Muere Aaron Carter, Hermano de Nick Carter

Recientemente reportaron la muerte de Aaron Carter, hermano de Nick Carter, integrante de los Backstreet, pues se asegura que el cantante de 34 años fue hallado sin vida en la bañera de su casa en la ciudad de Lancaster, California (Estados Unidos).

Se ha dicho que recibieron una llamada al 911 a las 11 de la mañana de hoy sábado, en la que se informó que un hombre se había ahogado en la bañera, fuentes policiales informaron que detectives de homicidios fueron enviados a la escena.

Hasta el momento es toda la información que se tiene del famoso Aaron Carter, que saltó a la fama a fines de la década de 1990 como cantante pop, lanzó cuatro álbumes de estudio, su álbum debut homónimo se dio a conocer en 1997 cuando solo tenía 9 años.

¿Quién era Aaron Carter?

¿Quién era Aaron Carter?

Se destaca que fue un rostro conocido del canal Nickelodeon, y en la música hizo su transición al rap a medida que avanzaba su carrera musical; también apareció en "Dancing With The Stars" y actuó en la producción de Broadway "Seussical".

Entre otros detalles se sabe que Aaron tuvo muchos de problemas legales y de abuso de sustancias a lo largo de su vida; hace poco habló abiertamente de sus problemas de adicción y fue a rehabilitación en numerosas ocasiones. Le sobrevive su hijo, Prince.

Aaron Carter en la música

Aaron Carter en la música

La música de Carter se encuadra principalmente en los géneros Hip-hop y baladas románticas. Toca varios instrumentos, entre ellos piano, guitarra, saxofón y batería. Sin embargo no los suele utilizar en sus presentaciones, en las que actúa solo como cantante acompañado de su banda. Es además buen bailarín, y ha diseñado varias de sus coreografías.

Inició su carrera a los siete años de edad, como líder de Dead End, una banda local. Su primera aparición solista tuvo lugar en marzo de 1997, cantando un tema de The Jets, "Crush on you" para un recital de los Backstreet Boys en Berlín. A esta actuación siguió un contrato de grabación, y en el otoño de 1997 el mismo tema representó su primer disco simple.

El 17 de noviembre de 1996 ya había lanzado un proyecto benéfico en formato EP titulado Let The Music Heal Your Soul5 con la participación de Backstreet Boys, 'N Sync, The Moffatts y otros artistas llamados colectivamente "Bravo all stars", en referencia a la revista juvenil alemana "Bravo".

Cabe destacar que el primer álbum de Aaron Carter se lanzó el 1 de diciembre de 1997, obteniendo el disco de oro en Noruega, España, Dinamarca, Canadá y Alemania.



¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram