Mötley Crüe lanza la versión 2019 de uno de sus grandes clásicos

Luego de confirmar la interrupción de su receso, el cuarteto oficializó su gira de estadios con Def Leppard y Poison. Para seguir conmemorando este hito, para sus miembros y fans, han lanzado un video oficial, de la versión 2019 de 'Looks That Kill', canción encontrada originalmente en "Shout at the Devil", segundo álbum de estudio.

Las imágenes de este clip tienen imágenes de "The Dirt", la celebrada biopic sobre Mötley Crüe, cuya popularidad llevó a que sus integrantes reconsideraran la idea de volver a tocar juntos.

Muchos creían que Mötley Crüe ya no volvería a los escenarios luego de que en el año 2014 anunciaron su gira final, pero los dólares mandan.

Las alineaciones completas de Def Leppard, Mötley Crüe y Poison, todos los 13 miembros, se reunieron en una pequeña habitación en la sede de SiriusXM en Los Ángeles para anunciar un tour en conjunto.

Serán 22 fechas para el verano de 2020 y unirá a los tres titanes del glam-metal con otros compañeros como Joan Jett y los Blackhearts.

Mötley Crüe se unirá a una larga lista de bandas y artistas que continúan de gira después de las giras de despedida, incluidos Kiss, the Who, Black Sabbath, Phil Collins y Ozzy Osbourne entre otros.

En la realidad los integrantes de Mötley Crüe no cumplieron su palabra de no volver a los escenarios, ya que el mismo Nikki Sixx afirmó en una entrevista a Rolling Stone que "Legalmente, no podemos volver a tocar", en el backstage en un show de 2014 en Denver. "La única escapatoria es que si los cuatro miembros de la banda acuerdan hacerlo, podríamos anular nuestro propio contrato. Pero sabemos que eso nunca sucederá. Hay personas en esta banda que se negarán a volver a hacerlo, y estás hablando con uno de ellos. No hay una cantidad de dinero que me haga volver a hacerlo porque estoy muy orgulloso de cómo lo estamos terminando ".

Mötley Crüe han vendido más de 80 millones de álbumes en todo el mundo, incluidos 25 millones en los Estados Unidos.

"Si alguien alguna vez, y no creo que nadie lo haga, llame a cualquier otro miembro de la banda y diga:" Oigan, han pasado 10 años, hagamos solo 10 shows. Un millón por pop, "nunca podría suceder a menos que los cuatro miembros de la banda estuvieran de acuerdo", agregó Sixx. "Y si estuviéramos de acuerdo, la forma en que lo configuramos, incluida esta conversación en este momento, tendríamos tanto huevo en la cara". Tenemos tanto orgullo que eso solo lo detendría ".

Pero con el enorme éxito que Def Leppard ha tenido en años recientes con llenos totales en sus conciertos, al surgir la idea de una gira conjunta, incluyendo a Poison, con quien los británicos giraron en el 2017 y también Joan Jett, Nikki Sixx no dudó en dar el paso adelante, después de todo, los dólares siempre terminan mandando.

