Mortal Kombat: Momentos en la nueva película que los fans esperan ver

Si no habías oído hablar de la legendaria serie de juegos de lucha Mortal Kombat obteniendo otra adaptación cinematográfica, es perfectamente comprensible. Han pasado más de 25 años desde que Liu Kang, Sonya Blade, Scorpion y Sub-Zero aparecieron por primera vez en la pantalla grande, y los resultados no fueron contundentes.

La primera película, Mortal Kombat de 1995 (lanzada solo unos meses después de que Mortal Kombat 3 llegara a las salas de juegos) es un clásico de culto defectuoso, cursi y extremadamente divertido. Su secuela, Mortal Kombat: Annihilation de 1997, fue un desastre absoluto, fue tan malo que los planes para una tercera película fueron descartados, y aunque ha habido algunas adaptaciones desde entonces, incluido el programa de televisión Mortal Kombat: Conquest, el cortometraje Mortal Kombat: Rebirth y la serie web Mortal Kombat: Legacy, la franquicia no ha podido regresar a las películas.

Eso está cambiando en 2021, y aunque es posible que el avance no tenga todo lo que queríamos, es más que suficiente para entusiasmarnos con el lanzamiento del nuevo Mortal Kombat. Desde la presencia de nuestros luchadores favoritos, hasta el regreso de fatalidades y superpoderes, hasta abordar directamente los defectos de las dos primeras películas, parece que la película de 2021 podría ser la obra maestra empapada de sangre que hemos siempre querido.

Momentos que se esperan en Mortal Kombat

¿Cómo serán las muertes en Mortal Kombat?

La acción tomará un papel importante en la película.

Siempre habrá una gran pregunta en torno a cualquier nueva película de Mortal Kombat , especialmente una que saldrá en 2021: ¿Qué están haciendo con las muertes? Las muertes son, después de todo, una de las cosas que han distinguido a Mortal Kombat de otros juegos de lucha a lo largo de los años: la capacidad de ingresar un código secreto después de ganar una pelea, luego sentarse y ver cómo su luchador desmembra brutalmente a su enemigo indefenso, ha sido un gran impulsor de la popularidad de la franquicia, y con el paso del tiempo, las muertes se han vuelto más y más gordas hasta el punto de la ridiculez. Son una parte tan importante de Mortal Kombat como las máscaras faciales y las bolas de fuego.

Como resultado, es extraño volver atrás y ver las adaptaciones de los 90 y darse cuenta con creciente horror de que ambos fueron clasificados como PG-13. Realmente no hay nada parecido a una fatalidad en las películas: Shang Tsung captura el alma de alguien en un momento y dice hilarantemente "fatalidad", pero eso es todo.

Entonces, ¿la película de 2021 lo hará de manera diferente? El tráiler de la banda roja claramente sabe que los fanáticos están haciendo esta pregunta, y después de burlarse de nosotros con otras cosas durante dos minutos y medio, finalmente la responde, culminando con una secuencia implacablemente sangrienta de asesinatos que nos permite saber de una vez por todas eso. sí, esta película tratará sobre las muertes. Kano incluso dice "Kano gana" en una hilarante devolución de llamada a la cursi de los predecesores de la película.

¿Cómo perdió Jax sus brazos?

Tráiler muesta esta impactante incognita.

El tráiler está estructurado en torno a dos cosas: prometer a los fanáticos un grado de violencia que refleja los videojuegos cada vez más macabros y configurar a Sub-Zero como el último rudo de la película. Para estos fines, se abre con un estallido o, más precisamente, con el sonido del hielo al romperse. Eso es porque Sub-Zero acaba de congelarse y destrozar los dos brazos de Jax Briggs en una espantosa escena de flashback, estableciendo de inmediato el tono anticipado de la película. No solo implicará un derramamiento de sangre copioso y creativo, que muchos consideran que es el núcleo de Mortal Kombat, sino que también continuará la larga tradición de reescribir la historia del origen de Jax.

La tarjeta de presentación de Jax ha sido durante mucho tiempo sus enormes brazos cibernéticos, aunque no los obtiene hasta Mortal Kombat 3. En los juegos, se trata en gran medida de que Jax obtenga una actualización, que también es la forma en que Annihilation lo juega. De hecho, en esa película, las extremidades son un signo de la falta de confianza de Jax, y su arco en realidad implica quitarlas y confiar en sus brazos naturales.

Sin embargo, en el reinicio de Mortal Kombat de 2011, los brazos originales de Jax son destruidos telequinéticamente por el villano Ermac, y la serie web Mortal Kombat: Legacy., que lanzó su primer episodio ese mismo mes, también lo ve perder los brazos en combate y los reemplazan. La nueva película parece estar siguiendo la última tradición, lo que potencialmente le da a Jax un conflicto interno relacionado con la superación de la discapacidad y lo convierte en un personaje mucho más interesante.

¿Quién es el más letal de los enemigos en Mortal Kombat?

Personajes importantes del videojuego se podrán ver en esta nueva película.

Otra forma en la que la nueva película parece estar siguiendo los pasos de la emitida en 1995, es que se centra en Sub-Zero y Scorpion. Una de las cosas más extrañas de las películas de los 90 es su aparente renuencia a destacar a los dos personajes más reconocibles de la franquicia, quienes han aparecido en todos los juegos de Mortal Kombat. Legacy los convierte a ambos en villanos inequívocos, pasando por alto su enemistad al ponerlos bajo el control de Shang Tsung. Scorpion es enviado por Johnny Cage relativamente temprano en la película, y Liu Kang derrota a Sub-Zero antes de su viaje a Outworld en el tercer acto. Regresan en Annihilation y luchan brevemente, pero ninguno de los dos es el foco de la película.

Legacy se adhiere más de cerca al guión del juego, representando completamente la antigua rivalidad entre Hanzo Hasashi y Bi-Han antes de que fueran conocidos por diferentes nombres, y entre sus respectivos clanes ninja, Shirai Ryu y Lin Kuei. Esta rivalidad también parece estar centrada en la nueva película, ya que vemos al Hasashi humano luchando contra ninjas en el Japón feudal al principio del tráiler, y al no-muerto Scorpion, presumiblemente, ya que la película parece tener lugar en la era moderna y está envuelto en llamas en un punto, luchando contra Sub-Zero en el gran final del tráiler. Siempre ha tenido sentido resaltar a estos dos personajes y su odio mutuo en la pantalla grande, y ahora finalmente podemos verlo.

¿Sub-Zero mostrará todo su poder?

Fans esperan que Sub-Zero muestre todo su poder.

Si eso es lo que estaban dispuestos a revelar en el tráiler, no podemos esperar a ver toda la pelea entre Sub-Zero y Scorpion. Especialmente teniendo en cuenta el nivel de detalle, creatividad y fidelidad que claramente influyó en la forma en que Sub-Zero usa sus poderes, una gran mejora con respecto a las películas de los 90. La película de 1995 tiene un momento genial cuando Sub-Zero congela a un matón en medio de un salto y le permite romperse en el suelo, pero lo único sobrenatural que hace en su gran pelea con Liu Kang es crear una esfera de frialdad que emana lentamente hacia afuera de él.

El efecto principal de esto es que le permite a Liu Kang matarlo con un balde de agua. En aniquilación, una versión diferente de Sub-Zero, el hermano menor del original, logra realizar un movimiento de los videojuegos en el que deja una copia helada de sí mismo para recibir un golpe, pero más allá de eso, todo lo que puede hacer es crear un puente de hielo que se parezca sospechosamente a la espuma de poliestireno.

25 años después, con el beneficio de un cuarto de siglo de avances en efectos especiales, los fanáticos de Mortal Kombat finalmente verán a Sub-Zero completamente realizado en las películas. Solo en el tráiler, crea una espada hecha de hielo, que los fanáticos de juegos posteriores como Deadly Alliance y Deception reconocerán, pone a Scorpion a través de una pared de hielo que definitivamente no está hecha de espuma de poliestireno y apuñala a su enemigo con un carámbano de su propia sangre.

¿Regresará el dragón?

La nueva película de Mortal Kombat promete no salirse de la línea.

Más allá de un mayor presupuesto y mejores efectos especiales, hay una razón por la que cosas como las muertes y los poderes de Sub-Zero se han ampliado para la película de 2021. Por todo lo que contiene elementos fantásticos, el Mortal Kombat original es, fundamentalmente, una película de artes marciales. Es por eso que eligió a artistas marciales reales como Robin Shou, Linden Ashby y Cary-Hiroyuki Tagawa en papeles principales, y por qué las demostraciones de poder sobrenatural son pocas y distantes entre sí.

Annihilation está más interesado en adoptar la marca única de Mortal Kombat, pero simplemente no puede hacer que se vea bien, con el punto más bajo siendo la transformación de Liu Kang en un dragón CGI verdaderamente horrible, uno que es golpeado inmediatamente por un monstruo diferente y más feo a pesar de que Liu pasa toda la parte media de la película buscando para encontrar su "animalidad".

Desde el aspecto del tráiler, el énfasis ahora está menos en las artes marciales y más en los superpoderes (aunque varios actores, incluido el protagonista, Lewis Tan, tienen experiencia en artes marciales). Y como para compensar deliberadamente a ese horrible dragón en Annihilation, el tráiler presenta a Liu Kang no convirtiéndose en un dragón, sino creando uno fuera de fuego en una de las tomas más impresionantes de la película que hemos visto hasta ahora. Las animalidades, que han sido parte de los juegos en un grado u otro desde Mortal Kombat 3, pueden no ser parte de la película, pero definitivamente se inclina hacia lo sobrenatural, no se aleja de él.

Personaje secreto desbloqueado

El tráiler muestra un personaje imperdible: Reptile.

El estado de las animalidades en la nueva película sigue sin estar claro, pero definitivamente hay un animal, o al menos algún tipo de criatura parecida a un animal. Aparece solo por un momento hacia el final del tráiler, y se ha especulado que podría ser Reptile, un favorito de los fanáticos que fue el primer personaje secreto programado en un juego de lucha. En sus primeras apariciones, Reptile parece un ninja humano normal, aunque con un esquema de color verde. Más tarde, sin embargo, se revela que en realidad es una criatura reptil que puede tomar forma humana, una interpretación de la cual se puede ver en la película Mortal Kombat de 1995 . La criatura en el tráiler se parece a la versión más descaradamente animal de Reptile de juegos posteriores.

Si ese es Reptile, es posible que sus fanáticos quieran moderar sus expectativas: en la única toma en la que aparece, seguro que parece que Kano le arranca el corazón, a quien vemos al final del tráiler de pie en un aspecto similar con un corazón ensangrentado en la mano. Si la inclusión de Reptile está destinada a ser una gran sorpresa en la misma línea que su inclusión en el primer juego, parece un movimiento extraño revelarlo en el tráiler, junto con su muerte, por lo que podría no ser él. De cualquier manera, la nueva película seguramente tendrá algunos personajes secretos reservados para nosotros, y estamos ansiosos por ver quiénes son.

¿Qué pasará con Nitara y Kabal?

A pesar de no salir en el tráiler, se espera ver a los personajes importantes del videojuego.

Un personaje cuya presencia no es exactamente un secreto, pero que no aparece en el tráiler, es Nitara, el vampiro residente del universo de Mortal Kombat que apareció originalmente en Mortal Kombat: Deadly Alliance de 2002. Sí, ese tipo de vampiro, con enormes alas de murciélago y un estilo de combate con temática de sangre. En lo que respecta a los personajes de Mortal Kombat, ella es increíblemente oscura, y su inclusión en la nueva película es algo misteriosa; ni siquiera lo sabríamos si uno de los escritores no hubiera mencionado en Twitter que Nitara sería interpretada por doble de acción Elissa Cadwell. Ella no está en el tráiler y no nos han dado otros detalles sobre cuál podría ser su papel en una película que aparentemente ha transmitido a personajes significativamente más conocidos como Kitana y Johnny Cage.

Otro personaje que aparece brevemente en el tráiler es el mercenario conocido como Kabal, aunque aparece en pantalla tan brevemente que es difícil detectarlo. Sin embargo, es reconocible por su capucha y sus espadas de gancho distintivas que usa para luchar contra Liu Kang. En los juegos, Kabal tiene una conexión con Kano, ya que ambos son miembros de la misma organización mercenaria, el Dragón Negro, pero al igual que Nitara, su inclusión califica como rascarse la cabeza cuando se considera a algunos de los luchadores que no están aquí. Aún así, incluso si Kabal y Nitara son solo villanos de bajo nivel que aparecen para llenar las filas de los antagonistas, ambos personajes tienen diseños visuales únicos que deberían ser un reloj divertido.

¿Goro destacará con los nuevos efectos?

Un personaje de diseño único que definitivamente estamos ansiosos por ver, y al que podemos vislumbrar en el tráiler, es Goro, príncipe de la especie Shokan de medio dragón de cuatro brazos y uno de los villanos más legendarios de Mortal Kombat. Goro es un personaje importante en la película de 1995, en la que cobra vida no a través de CGI, sino a través de efectos prácticos. Goro en esa primera película es un títere animatrónico gigante que pesa 125 libras y es usado por el especialista Tom Woodruff, quien controlaba la parte inferior de los brazos de Goro, mientras que la parte superior de los brazos y la cabeza eran controladas por titiriteros que usaban un sistema de telemetría para vincular sus movimientos con los de El títere.

Es una hazaña impresionante, especialmente en contraste con el desastroso CGI de Annihilation., pero la marioneta parece involuntariamente cómica en varios puntos. Si bien contribuye a la agradable sensación de campamento que impregna esa primera película, también te hace preguntarte cómo se vería Goro si se representara correctamente con efectos especiales modernos.

Bueno, ahora lo sabemos, y hasta ahora se ve bastante bien. El diseño es similar a lo que hemos visto antes en la película original, pero mucho más pulido, particularmente alrededor de la cara, que fue el mayor problema en 1995: la única parte de este personaje de Mortal Kombat que fue golpeada con CGI en ese momento fue sus labios, para ayudar con la sincronización, pero no pudieron deshacerse de sus expresiones tontas. Afortunadamente, esos parecen ser cosa del pasado.

¿Regresará a Mortal Kombat el hombre del sombrero?

Fans esperan ver al hombre sombrero en la nueva película.

Hasta ahora hemos hablado principalmente de los villanos y monstruos que aparecen en el tráiler, pero ¿qué pasa con los héroes? Una cosa que lo hace difícil es que el nuevo Mortal Kombat ha decidido presentar a un personaje original llamado Cole, y el tráiler lo establece como el protagonista principal de la película. Esta es una elección curiosa, especialmente considerando la presencia de Liu Kang: la franquicia de Mortal Kombat ha girado tradicionalmente en torno a Liu como el héroe principal, por lo que es extraño verlo en la nueva película que espera ser un éxito, pero relegado a un lado. Sin embargo, en términos de entusiasmo por la película, es mucho más interesante hablar sobre el mejor amigo de Liu y compañero campeón de Earthrealm, Kung Lao.

A pesar de debutar en Mortal Kombat II, Kung Lao nunca apareció en una adaptación cinematográfica, aunque fue la estrella de Conquest. De hecho, es el único personaje jugable de los dos primeros juegos que no llegó ni a Mortal Kombat ni a Annihilation de 1995 Es desconcertante, porque Lao podría ofrecer mucho a cualquier Mortal Kombat dada la historia: es descendiente del Gran Kung Lao, el primer campeón del Reino de la Tierra; es un pacifista devoto, lo que le da un conflicto interno incorporado cuando se trata de pelear en el torneo; y su estilo de lucha, que implica arrojar su sombrero de borde afilado, es visualmente llamativo. Ya era hora de que uno de los personajes más antiguos y populares de la franquicia se convirtiera en el centro de atención, y nos alegra que finalmente tenga la oportunidad.

Kano se ve y actúa un poco diferente

Mortal Kombat promete ser la mejor película de la franquicia.

Otro personaje que aparece en el tráiler del lado de los ángeles es, sorprendentemente, Kano, líder de la banda mercenaria del Dragón Negro y archienemigo tradicional de Sonya Blade. Ahora, sin embargo, parece que Kano y Sonya están trabajando juntos, al menos por el momento. No nos sorprendería en absoluto si Kano se vuelve contra sus aliados en algún momento de la película; de hecho, estaríamos mucho más sorprendidos si no lo hiciera. Suponiendo que Mortal Kombat , como casi todas las demás películas en estos días, esté en el negocio de configurar secuelas, tendría sentido que la traición de Kano a sus camaradas actúe como su historia de origen villano en anticipación de películas futuras.

Sin embargo, su alineación no es el único cambio que se le ha hecho a Kano. La película de 1995 lo presenta con la misma apariencia que tiene en los juegos, sobre todo con la mitad de la cara cubierta de metal, incluido un brillante ojo rojo. En los juegos, estos son parte del aumento cibernético de Kano y el ojo puede disparar rayos láser, pero nunca sucede en la película original. Sin embargo, el avance muestra a Kano disparando un rayo láser por un ojo a pesar de la aparente ausencia de cibernética, aunque esas mejoras podrían estar simplemente debajo de su piel en lugar de encima de ella. Esta última teoría parece particularmente plausible dada la toma final del tráiler de Kano sosteniendo un corazón recientemente arrancado en lo que ciertamente parece una mano cibernética.

Sonya está sola y promete ser la mejor

Esta mujer espera ser un estandarte para la película.

Sonya Blade fue el único personaje femenino en el primer juego de Mortal Kombat y, como tal, ocupa un lugar único en la historia de la franquicia. Pero esa posición de prominencia no sería de ella por mucho tiempo. Mortal Kombat II presenta el personaje de la asesina Kitana y su clon mutante, Mileena, quienes se volverían enormemente populares.

Para colmo de males está el hecho de que Sonya no aparece en la secuela en absoluto, aparte de un cameo extremadamente menor y degradante, en el que se la puede ver encadenada en la arena de Shao Kahn, un detalle que se incluyó en la película de 1995. , cuando Shang Tsung la encadena. Desde entonces, a pesar de que Sonya sigue teniendo un papel importante en la serie, Kitana y Mileena la han eclipsado.

Sin embargo, la película de 2021 parece haber colocado una vez más a Sonya en la cima de la jerarquía femenina de Mortal Kombat. Ella es la única mujer que aparece en el tráiler: Mileena aparece un par de veces, pero no está destacada como lo es Sonya, y los fanáticos ya están consternados por la falta de su máscara y los horribles dientes afilados que se esconden debajo. La película parece haber eliminado sus orígenes y su historia con Kitana, que no se muestra ni se menciona en absoluto, y parece probable que en este momento esté ausente de la película. Esto deja a Sonya como la única guerrera para la representación femenina en Mortal Kombat , que, posiblemente, es como estaba destinado a ser.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en TikTok y mantente informado.