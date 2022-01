"Moriría por ti", afirma Travis Barker en nueva foto con Kourtney Kardashian.

Kourtney Kardashian y Travis Barker están protagonizado una relación a la "Romeo y Julieta". Los tortolitos, que han estado comprometidos desde octubre, declararon públicamente que "morirían" el uno por el otro a través de Instagram el sábado.

"I Would Die 4 U" (Moriría por ti, al español), subtituló Barker una foto bastante tierna de sí mismo saliendo con su prometida. "Tú, moriría por ti", escribió Kardashian en la sección de comentarios, haciéndose eco de su sentimiento.

Como era de esperarse, los comentarios sobre la declaración de amor entre Kourtney Kardashian y Travis Barker sacó lo más cursi de los fans en los comentarios. "Si mi amor no es así, no lo quiero", escribió el creador de contenido Dustin Tyler en la sección de comentarios, y otro fan de Kravis agregó: "Ahora ese es un amor que quiero encontrar".

Kourtney Kardashian compartió recuerdo con Travis

Kardashian, de 42 años, también recurrió a su propia cuenta de Instagram durante el fin de semana para compartir dos fotos de sí misma con Barker, de 46 años, en el fondo. "Junio de 2018", la estrella de "Keeping Up With the Kardashians" subtituló la publicación.

El baterista de Blink-182 comentó la publicación dos veces, primero escribiendo "Soulmates" y luego diciendo que estaban "destinados a serlo".

¿Cuándo se comprometió Travis Barker con Kourtney?

La Verdad Noticias informa que Kourtney Kardashian, que comparte tres hijos, Mason, de 11 años, Penélope, de 9, y Reign, de 7, con su ex Scott Disick, dijo "sí" a la grandiosa propuesta de Barker en octubre de 2021.

Sus próximas nupcias marcarán el tercer viaje de Travis Barker al altar. Anteriormente estuvo casado con Melissa Kennedy de 2001 a 2002 y Shanna Moakler de 2004 a 2008.

Barker comparte dos hijos, su hijo Landon, de 18 años, y su hija Alabama, de 15, con Moakler. También es cercano a la ex hijastra Atiana De La Hoya, la hija de 22 años de Moakler de su relación anterior con Oscar De La Hoya.

