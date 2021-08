¿Morirá Samantha Jones en el reboot de “Sex and the City”?

A través de las redes sociales han compartido nuevas fotos del nuevo proyecto, lo que ha ocasionado diversas reacciones de los usuarios quienes han considerado que Samantha Jones en el reboot de “Sex and the City” podría morir en la serie, ya que el personaje no aparece en la historia.

Debido a las fotos los fanáticos de la “Sex and the City” han quedado intrigados, pues se ha mostrado a los protagonistas luciendo vestidos de luto y rodando una escena que parece ser de un funeral en el edificio Wolf Building del barrio de Chelsea, por lo que se han cuestionado quién morirá en la serie.

A finales del pasado mes de julio te compartimos en La Verdad Noticias que se especuló del posible regreso de la actriz, ya que habían asegurado que Samantha Jones podría regresar al reboot de “Sex and the City”, pues los ejecutivos del proyecto esperan que la famosa cambie de opinión.

¿Samantha Jones en el reboot de “Sex and the City” morirá?

Aseguran que Samantha Jones en el reboot de “Sex and the City” podría morir

Y es que, los creadores del proyecto prometieron que no matarían el personaje que fue interpretado por Kim Cattrall para justificar la ausencia de la famosa, quien se ha negado en volver a interpretar aquel papel para una tercera película o la continuación de una serie tal y como está preparando HBO Max.

Pero, han mencionado que la desaparición de Samantha de la vida de Carrie, Charlotte y Miranda, sería porque implica dejar atrás las amistades más antiguas. Otros aseguran que el fallecido podría ser el personaje de Mr.Big, ya que sufrió problemas del corazón en la sexta temporada.

De igual forma han comentado que podría ser Steve, el esposo de Miranda ya que él superó un cáncer testicular. Aunque otros comentan que quizás la serie quiera rendir homenaje a Lynn Cohen, quien dio vida a la niñera de Miranda, pero lamentablemente la actriz falleció el 14 de febrero de 2020.

Cabe mencionar que tras el anuncio de la serie sin Samantha Jones en el reboot de “Sex and the City”, algo que causó todo un revuelo fue cuando revelaron la primera foto del reboot de Sex and the City. La instantánea presentó una escena de Carrie, Charlotte y Miranda sin Jones.

¿Qué pasó con Samantha en Sex and the City?

Samantha Jones de la serie Sex and the City

La famosa quien dio vida a Samantha Jones confirmó que nunca más volverá a interpretar aquel personaje de la serie Sex and the City, incluso aseguró que no participará en la serie que tendrá 10 capítulos de media hora cada uno. De igual forma comentó que es afortunada de poder elegir, pues no sería capaz de hacerle justicia a un proyecto que no le interesa.

La actriz comentó que solo aceptará trabajos que se centren en mujeres de su edad, así lo dio a conocer durante una entrevista. Mientras tanto el proyecto de HBO dio pistas sobre el episodio y dejó entrever que Jones se habría alejado de sus amigas.

Pero las nuevas fotos del rodaje han dejado intrigados a los usuarios sobre lo que podría suceder con Samantha Jones en el reboot de “Sex and the City”, pues han surgido varios comentarios, por lo que los fanáticos esperan con ansias el estreno de la serie.

