Morat presenta su nueva canción “A Dónde Vamos” ideal para al amor de tu vida

El grupo colombiano Morat ha sorprendido con su nueva canción llamada A dónde vamos, ideal para cantársela al amor de tu vida, sobre todo si fue amor a primera vista. Y es que las relaciones casuales forman parte de cualquier fiesta, y por lo menos una vez en la vida seguramente hemos experimentado el conocer a alguien por casualidad y terminar siendo muy buenos amigos o incluso algo más.

Más o menos de esto va la nueva canción de Morat, los colombianos le cantan a un amor a primera vista, que nació de un encuentro casual mientras el protagonista rondaba por Madrid, pero terminó convirtiéndose en una verdadera historia de amor como todo un cuento de hadas.

La canción de Los chicos demora en el número 10 de las tendencias en México, a tan sólo un día de haber publicado dicho video, además ya está teniendo comentarios positivos pues los cantantes no dejan de sorprender a sus seguidores.

“que siendo un extraño te dije te amo, te he estado buscando por más de mil años, y tu respondiste ¿A dónde vamos?” relata la canción de Morat.

De hecho, la canción ya cuenta con más de un millón y medio de reproducciones, y 166 mil likes en YouTube.

Vale la pena mencionar que Morat se ha convertido en uno de los grupos más exitosos de toda américa latina, y España, pues su música contiene sonidos orgánicos, con instrumentos musicales acústicos, y casi no utilizan sintetizadores de música o sonidos digitales.

Por otra parte, Morat estará de visita en México, específicamente en la ciudad de Mérida, pues ellos estarán en la inauguración de la feria Yucatán Xmatkuil 2019, presentación que es ansiada por sus fans yucatecos.

Si aún no has visto el video de la nueva canción de Morat aquí te lo dejamos para que lo disfrutes, seguro que no te vas a arrepentir.

