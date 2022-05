Moon Knight Episodio 6: Un final lleno de acción

Podemos llamarlo ahora: Moon Knight es oficialmente el mejor programa de Disney + en Marvel Cinematic Universe.

Después de un suspenso agonizante, el programa regresa para un final corto pero no menos dulce esta semana, logrando cerrar todos sus cabos sueltos y abriendo nuevas puertas, demostrando que el programa está en su mejor momento cuando no solo abraza sus raíces místicas. pero también las propias luchas de sus personajes.

El episodio de esta semana comienza con Layla ( May Calamawy ), quien brilla como nunca antes en su desesperación por detener a Arthur Harrow ( Ethan Hawke ) después de que le dispararan a su esposo.

No puede hacerlo sola, pero lo intenta, siguiendo a Harrow y sus secuaces a la Gran Pirámide de Giza, donde Harrow derriba a los avatares de la Enéada para ejecutar su gran plan para liberar a Ammit, una maldita vergüenza, considerando lo mucho que Le gustaba Díana Bermúdez como el avatar de Hathor.

Layla observa con horror cómo liberan a Ammit ( Saba Mubarak ), transformándose de una pequeña estatua de piedra a una enorme diosa con la cabeza y la cola de un cocodrilo, que saluda a Harrow con una especie de respeto distorsionado por la falta de "equilibrio en sus balanzas". ”; es decir, su potencial para hacer el mal.

Todo parece perdido, ya que el gran mal ha sido lanzado tan temprano en el episodio, pero Layla logra liberar a Khonshu ( F. Murray Abraham ) del ushabti en el que los dioses lo atraparon, o, como lo he estado llamando cariñosamente, rock. cárcel, y lo confronta por derrotar a la diosa del inframundo.

Layla se niega a ser el avatar de Khonshu

Layla se niega a ser el avatar de Khonshu

Como él dice que necesita para derrotar a Ammit, y su sarcasmo es un agradable descanso del inevitable fin del mundo, ya que se niega a soportar los monólogos del esquelético dios de la luna. Pero no dura mucho, ya que Khonshu se compromete a enfrentarse al mismo Ammit, luchando contra la diosa entre sus seguidores en una pelea de otro mundo.

Pero antes de que se pueda decidir un ganador, mostramos a Marc Spector ( Oscar Isaac ) en el más allá, quien, a pesar de que ahora está perfectamente en paz, no puede aceptar su propia muerte de la manera característica de un héroe.

Tiene todo el silencio que nunca ha podido tener después de la inmersión de la semana pasada en sus recuerdos y, sin embargo, aún se da la vuelta y le dice a la diosa Tauret ( Antonia Salib ) que necesita volver por Steven, que estaba congelado en las arenas de la Duat a finales de la semana pasada. Tauret insiste en que no es así como funciona el más allá y, sin embargo, Marc regresa de todos modos, finalmente acepta a Steven como parte de él, algo que lo hace completo, en lugar de romperlo.

El momento de la reconciliación entre Marc y Steven es conmovedor, y quizás uno de los mejores momentos de todo el espectáculo, con Isaac haciendo un monólogo para sí mismo cuando le dice a Steven que él es el "único superpoder real [que] ha tenido" y reconociendo lo que siempre ha necesitado: que Steven lo salvó y que no puede vivir su vida (o derrotar a Ammit) solo.

Como era de esperar, Steven se libera de las arenas de la Duat, y los dos pueden escapar del más allá con un poco de ayuda de Tauret, pero hablaremos de ella más adelante.

Volviendo a la realidad

Volviendo a la realidad

Marc resucita con la ayuda de Khonshu, las balas que Harrow le puso se le caen del pecho cuando finalmente podemos echar un vistazo al traje de Moon Knight.

Tanto él como Steven ahora pueden enfrentarse libremente, en lugar de hablar entre ellos a través de espejos, y la satisfacción de verlos trabajar juntos hace que la frustración de los primeros episodios de Moon Knight rinda frutos, reuniendo a los dos como un efectivo y un equipo mortal que, en palabras de Steven a Khonshu, "ahora vienen como un paquete".

Mientras tanto, cuando Harrow comienza su genocidio piadoso en El Cairo, Layla está desesperada por encontrar una manera de ayudar a Marc y decide confiar en un dios que es mucho menos probable que la traicione: Tawaret. (Elección inteligente).

La diosa agradable y optimista está feliz de tomar a Layla como su avatar, y tiene poderes dotados y un traje propio, que refleja las túnicas divinas de Tauret, solo con una adición asesina: alas de metal modeladas a partir de las del Antiguo Egipto. art, y no muy diferentes a los que usa el nuevo Capitán América Sam Wilson de la MCU.

Parece que este giro de los acontecimientos tardó mucho tiempo en llegar para Calamawy, quien ha llevado a Moon Knight en su espalda tanto como lo ha hecho Isaac, ganándose su lugar en el canon de los superhéroes y rompiendo con las raíces que la unían a Marlene Alraune, la mortal de Marc amor en los cómics.

Ella es su propia heroína ruda, mística e increíble, y es exactamente lo que Marc necesita cuando entran en su enfrentamiento final contra Harrow, un tercer par de manos que interrumpen los planes de destrucción de Harrow y Ammit.

La pelea final es brutal y está llena del mejor tipo de acción que Marvel tiene para ofrecer

La pelea final es brutal y está llena del mejor tipo de acción que Marvel tiene para ofrecer

Con Layla, Marc y Steven formando equipo contra Harrow mientras Khonshu y Ammit pelean en el fondo, un enorme reflejo de sus avatares.

Los tres (¿cuatro?) avatares coinciden por igual, y por un breve momento, parece que todo podría estar perdido, después de que Marc da un paso en falso crucial y Harrow lo tiene acorralado, casi robándole el alma.

Pero luego, Marc se desmaya, algo que no ha hecho en varios episodios, y se despierta con Harrow desmayado en sus brazos y Layla preguntándose qué demonios acaba de hacer.

En lugar de meterse en las preguntas que plantea ese momento (pero de nuevo, más sobre eso más adelante), la pareja decide seguir adelante con su plan para derrotar a Ammit de una vez por todas, arrastrando a Harrow de regreso a la pirámide antes de atrapar a Ammit dentro de su cuerpo, sellando alejarla de una vez por todas.

No solo Ammit finalmente es derrotado, sino que Marc también llega a su propio final heroico, negándose a matar a Harrow y reclamando su propia voluntad contra Khonshu.

Esta elección es fundamental para que él se deshaga de su culpa pasada, y aunque aparentemente renuncia a todos los poderes y ventajas que conlleva ser Moon Knight, la serie termina con una nota más que satisfactoria, con Marc (y Steven) desmayándose en el tumba antes de despertar en el apartamento de Steven en Londres, con "A Man Without Love" a todo volumen de fondo.

Finalmente en paz, los dos tienen una conversación sobre Steven viviendo en una pocilga, y parecen haber logrado el equilibrio que buscaban, incluso si Marc termina tropezando con las ataduras de los tobillos desde el comienzo de la temporada, una última broma en su gasto antes del final de la temporada.

Al estilo característico de Marvel

Al estilo característico de Marvel

Por supuesto, un aguijón posterior a los créditos, pero este es más que una mera broma linda o una trampa para vincular a Moon Knight con el universo más grande de Marvel.

No, en lugar de algo estúpido, finalmente obtenemos lo que los fanáticos han estado esperando: una mirada a Jake Lockley, el segundo alter en el sistema de Marc y, aparentemente, una presencia muy siniestra que no es un buen augurio para Marc o Steven.

TE PUEDE INTERESAR: Moon Knight episodio 6: ¿Cuál es la identidad de superhéroe de Layla El-Faouly?

Habiendo liberado a Harrow de la institución mental en la que (presuntamente) Marc lo encerró, Jake lleva al ex villano ahora inválido a una lujosa limusina, solo para que Harrow sea recibido por Khonshu, quien insinúa que con Jake, él todavía tiene control total sobre El sistema de Marc, y que puede que esto no sea lo último que veamos de Moon Knighten la televisión mientras Jake dispara sin ceremonias a Harrow, algo que no pudo hacer cuando presumiblemente enfrentó durante su pelea final.

Aún no se sabe si Moon Knight verá una segunda temporada o simplemente continuará sus aventuras en la película, pero ciertamente este no es el final para Marc Spector, aunque el pobre hombre merece un descanso en este punto, y la naturaleza abierta de los créditos stinger parece la manera perfecta de terminar, introduciendo un mundo completamente nuevo de posibilidades sin dejar de ser fiel a los cómics que los fanáticos aman tanto.

A dónde irá el Puño de Khonshu desde aquí es una incógnita, pero después de seis semanas de acción increíble y una conclusión emocional más que satisfactoria, seguiré felizmente a Marc donde quiera que elija ir.

Todos los episodios de Moon Knight se transmiten ahora en Disney+.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!