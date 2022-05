Moon Knight Episodio 6: ¿Quién da voz a Ammit?

El sexto y último episodio de la temporada finalmente se estrenó el 4 de mayo, culminando la grandiosa aventura de su antihéroe titular de doble personalidad y su intento de evitar que uno de los dioses egipcios más peligrosos cause estragos en el mundo de los mortales.

Como es el caso con la mayoría de las propiedades de Marvel en estos días, el programa dejó al público con una serie de nuevas preguntas y teorías que solo podrían responderse en un seguimiento adecuado.

Sin embargo, para su crédito, el episodio final aclaró muchas preguntas candentes y arrojó luz sobre algunos de los enigmas de larga data del programa, incluida la verdadera naturaleza del principal villano de la serie.

Desde el primer episodio de la serie, muchos han estado especulando si Ammit, la diosa egipcia de la retribución que el antagonista de la serie Arthur Harrow (Ethan Hawke) buscaba desatar en el mundo, realmente haría una aparición.

El episodio 6 trajo una respuesta satisfactoria a esa pregunta, con Ammit finalmente haciendo una aparición física en toda su gloria de cabeza de cocodrilo CGI.

Con una presencia tan carismática como la que terminó teniendo el personaje, algunos espectadores de la serie pueden preguntarse quién la expresó. Resulta que el actor en cuestión tiene una historia profesional bastante interesante.

Saba Mubarak dio vida a Ammit en Moon Knight

Para su aparición en el final de temporada, Ammit tiene la voz de nada menos que el actor jordano Saba Mubarak.

Si bien Mubarak no ha hecho muchas otras apariciones importantes en el ámbito occidental del cine y la televisión, tiene una presencia muy bien establecida en el cine egipcio, habiendo acumulado numerosos créditos en las últimas décadas como actriz y productora.

Algunas de las propiedades en las que Mubarak ha estado involucrado incluyen la película de acción y suspenso de 2012 "Hamilton: In the Interest of the Nation", la serie de fantasía de 2015 "The Covenant" y la serie dramática de 2018 "Tayea".

Se siente bien tener a alguien del pedigrí de Mubarak para interpretar a Ammit, especialmente considerando cuán importantes han sido la cultura y la mitología egipcias para crear el mundo de "Moon Knight".

La actuación de Mubarak le da a la serie otro poco de autenticidad muy apreciada. Solo el tiempo dirá si el actor vuelve a poner voz a Ammit en futuras temporadas de "Moon Knight" o incluso en otra película o serie de Marvel por completo, pero por ahora, está bateando 100 como la diosa de la retribución.

