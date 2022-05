Moon Knight Episodio 6: La línea Khonshu que significa más de lo que piensas

También conocido como Steven Grant (Oscar Isaac), al menos por el momento. Puso fin con éxito al plan de Arthur Harrow (Ethan Hawke) de usar al dios Ammit para juzgar a la población. Y al final del episodio, Marc ha cumplido con su parte del trato, y el dios Khonshu accede a regañadientes a liberarlo de su arreglo.

El programa logra contar una historia atractiva sin vincularse con ninguno de los otros ritmos principales del Universo Cinematográfico de Marvel. Aún así, si miras y escuchas con atención, deberías poder captar varios huevos de Pascua que insinúan maquinaciones más grandiosas.

Uno de estos huevos de Pascua proviene directamente de la boca del propio Khonshu, cuya línea a Layla ( May Calamawy ) significa más de lo que podría pensar a primera vista.

La línea del 'pequeño insecto' de Khonshu golpea profundamente a Layla

Cuando Layla libera a Khonshu de su encarcelamiento, inmediatamente siente que Marc Spector ya no es de este mundo (habiendo muerto y ido al campo de juncos en este momento). Necesita un avatar para hacer algo importante, así que recurre a Layla.

Sin embargo, ella no está exactamente interesada en ser su próximo recipiente después de ver el tormento que le infligió a Marc.

En este punto, Khonshu se vuelve un poco más personal de lo que los espectadores pueden darse cuenta en el primer reloj cuando dice: "Marc estaba en crisis por ti. Su falta de concentración hizo que lo mataran. Necesitas un plan, pequeño insecto".

"Pequeño insecto" puede parecer un extraño término de afecto para Layla, pero tiene sentido después de recordar lo que Layla discutió anteriormente en la serie. Antes, había mencionado que su padre se refería a ella como su "pequeño escarabajo".

Con este contexto, casi se siente como si Khonshu la estuviera presionando deliberadamente con lo que su padre le diría, manipulándola para que se entregara a sí misma como su avatar.

Obviamente, esto no parece sentarle bien a Layla, ya que responde: "No me importa lo que puedas ofrecer". Ella claramente no aprecia esta distorsión de las palabras de su padre, y se las arreglan para encontrar una ruta alternativa para detener a Harrow y Ammit.

