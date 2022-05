Moon Knight: Cosas que solo los adultos notan

Sin embargo, eso no impidió que obtuviera un alto puntaje entre los críticos. La miniserie de seis partes es "maravillosamente impredecible en cada paso del camino", dijo TVLine , mientras que TechRadar la llamó "la oferta más madura de Marvel hasta el momento" debido a sus niveles de violencia sin precedentes (para un programa de Marvel) y temas de terror psicológico.

Si bien "Moon Knight" abarca algunos temas bastante oscuros, no es totalmente inaccesible para los fanáticos más jóvenes de Marvel: tiene una calificación de TV-14 y 16+ en los Estados Unidos y el Reino Unido, respectivamente.

Aún así, hay ciertas líneas, referencias y detalles que probablemente pasarán por alto a la mayoría de los espectadores adolescentes. "Moon Knight" se hizo claramente con un grupo demográfico un poco mayor y más maduro en mente, y estamos a punto de demostrarlo.

Estas son algunas de las muchas cosas que solo los adultos notan en "Moon Knight". Spoilers por delante.

F. Murray Abraham da voz a Khonshu

Uno de los muchos aspectos destacados de "Moon Knight" es la relación entre el personaje del mismo nombre (interpretado por Oscar Isaac ) y Khonshu, el antiguo dios egipcio al que sirve.

Una presencia de otro mundo vestida de blanco hueso con un cráneo de pájaro gigantesco por cabeza, la versión MCU de Khonshu no tiene reparos en dar órdenes hilarantemente brutales a quienquiera que sea la personalidad dominante en la mente de su avatar terrenal.

Una voz retumbante combinada con una inclinación por la mezquindad hace de Khonshu una presencia amenazadora pero encantadora en la serie. Pero, ¿por qué suena tan familiar? Eso es porque el dios poderoso es expresado por nada menos que F. Murray Abraham.

Los cinéfilos adultos conocerán a Abraham por películas como "Scarface", "Star Trek: Insurrection", "El nombre de la rosa" y "Amadeus", por la que obtuvo el premio al mejor actor en los Oscar. Abraham también coprotagonizó la nominada a mejor película de Wes Anderson, "El gran hotel Budapest", interpretando la versión anterior del protagonista de la película.

Aparece en películas para niños de vez en cuando, pero, dados los temas de las películas en las que Abraham suele aparecer, este es el tipo de cosas que es mucho más probable que noten los espectadores mayores.

La canción que suena en la camioneta de cupcake

En el primer episodio de "Moon Knight", vemos a Steven Grant de Oscar Isaac tratando de dar sentido a su condición: sospecha que es sonámbulo, pero no parece estar saliendo de su cama. Se encadena al marco de su cama y toma todas las precauciones posibles, pero todavía se despierta con heridas inexplicables.

Steven pronto descubre que ha estado llevando una existencia dual. Intenta mantenerse despierto usando acertijos y libros de estudio, pero se queda dormido, solo para despertar en Austria, donde hombres armados intentan matarlo.

Steven intenta escapar de sus desconocidos perseguidores secuestrando una furgoneta de cupcakes. Durante la persecución, pierde el control de su cuerpo en más de una ocasión. Cada vez que regresa, más de sus agresores están muertos y él sostiene el arma que presumiblemente los mató.

Después de un apagón, abre los ojos y se encuentra conduciendo la furgoneta marcha atrás por una carretera en la ladera de una montaña. Es una secuencia emocionante, aún más memorable por la elección de la canción.

Como los espectadores mayores sin duda habrán notado, ¡Wham! El hit "Wake Me Up Before You Go-Go" suena mientras se desarrolla la persecución. Si bien la elección de la música de fondo contrasta a la perfección con la terrible situación de Steven para crear un aire de absurda hilaridad, también es una referencia divertida a cómo el trabajador de la tienda de regalos normalmente se despierta sin darse cuenta de lo que acaba de suceder.

La hipocresía de Harrow

Steven Grant conoce al antiguo avatar de Khonshu y actual adorador de Ammit, Arthur Harrow (Ethan Hawke), durante el primer episodio de "Moon Knight". Está en Austria cuando Steven se despierta inesperadamente allí con lo que parece ser una mandíbula rota y un escarabajo dorado en su poder. Harrow busca resucitar a Ammit, una diosa egipcia que prefiere el juicio preventivo al debido proceso, utilizando el escarabajo para encontrar su tumba.

Harrow procede a acosar y molestar a Steven por el escarabajo, incluso logrando rastrearlo hasta la Galería Nacional de Arte de Londres (aunque esto no fue exactamente difícil, dado que Steven reveló su lugar de trabajo mientras le suplicaba al líder de la secta).

Aquí, Harrow inicia una conversación con Steven sobre los méritos de la marca de justicia de Ammit y por qué necesita regresar. Incluso le presenta este argumento a Steven: "¿Esperarías para quitar las malas hierbas de un jardín hasta que las rosas estuvieran muertas?"

El antagonista de la serie no parece darse cuenta de la hipocresía inherente en sus palabras, y tal vez, solo a los espectadores mayores les importaría lo suficiente como para pensar en esto.

Como demuestra Harrow en numerosas ocasiones, él no está por encima de mentir, robar o incluso asesinar personas para conseguir lo que quiere. Y aunque uno puede argumentar que ve todas estas cosas como necesarias para traer de vuelta a Ammit, el daño que causa a los demás debería ser más que suficiente para que su diosa lo acabe.

Flotar como una mariposa picadura como una abeja

Cuando Steven Grant, de modales afables y no conflictivos, prueba lo que parece ser una noche típica en la vida de Marc Spector, intenta invocar la armadura protectora de Khonshu, el traje de Caballero de la Luna.

Lo necesita para salvarse a sí mismo y a la esposa de Marc, Layla El-Faouly (May Calamawy), de una criatura gigantesca e invisible parecida a un chacal convocada por Harrow. Su intento de interpretar al héroe sale hilarantemente mal (o quizás correcto) cuando se encuentra usando un elegante traje completamente blanco, uno que los fanáticos reconocerán como el atuendo que usa la personalidad de Moon Knight, Mr. Knight en los cómics.

A pesar de no tener experiencia en combate, Steven insiste en manejar al chacal él mismo. Para desviar la atención del monstruo de Layla, lo desafía a abalanzarse sobre él, burlándose de la criatura con la frase: "Flota como una mariposa, pica como una abeja, mi nombre es Steven con una V".

Como cualquiera que tenga la edad suficiente para recordar al gran Muhammad Ali sabe, "Flota como una mariposa, pica como una abeja" es la cita más icónica de la leyenda del boxeo . Salió con él antes de enfrentarse al campeón mundial Sonny Liston por primera vez. Ali (entonces conocido como Cassius Clay) conmocionó al mundo cuando destronó a Liston, pero, a pesar de conectar un dulce golpe, Steven no tuvo tanto éxito en su pelea.

¿Hubo romance entre Khonshu y Hathor?

Después de no poder recuperar el escarabajo de Harrow, Khonshu toma el asunto en sus propias manos. Provoca una perturbación visible en el cielo para llamar la atención del resto de los dioses egipcios, quienes juraron no interferir en los asuntos humanos hace muchos siglos. Khonshu logra su objetivo: obtiene una audiencia con los dioses cuando se reúnen para reprenderlo, pidiéndoles que lleven a Harrow a juicio por su intento de traer de vuelta a la diosa que habían trabajado juntos para encarcelar.

Marc atraviesa un portal hacia el lugar de la reunión y se familiariza con Yatzil (Díana Bermúdez), el avatar del dios Hathor. Mientras Marc la presiona para obtener información sobre la reunión, ella le dice: "No fue hace mucho que Khonshu disfrutaba de las melodías de Hathor".

Como Hathor es la diosa egipcia del "amor, la belleza, la música, el baile, la fertilidad y el placer" (según el Museo Egipcio Rosacruz ), esto implica en gran medida que Khonshu y Hathor tenían una relación romántica. Es el tipo de detalle que agrega un ángulo inesperado a la personalidad de un dios aparentemente centrado en nada más que castigar el mal, y también del tipo que probablemente solo noten los espectadores adultos.

Dos son compañía, tres son multitud

El espacio en la mente de Moon Knight ya es difícil de encontrar, con Marc Spector y Steven Grant luchando constantemente entre sí para afirmar el dominio y tomar el control del cuerpo que cohabitan.

Como saben los lectores de cómics , Moon Knight tiene al menos tres personalidades civiles confirmadas, y las pistas desde el primer episodio de "Moon Knight" en realidad dan pistas a los espectadores sobre la existencia de la tercera personalidad del superhéroe, Jake Lockley.

En el primer episodio, el vegano declarado Steven se sorprende al enterarse de una cita para cenar en un asador que supuestamente consiguió con alguien que conoció en el museo. Es poco probable que Marc le haya pedido a la mujer una cita; todavía está casado con Layla en este momento, y solo la está alejando para mantenerla a salvo.

Además, la secuencia de pelea extendida en el tercer episodio implica fuertemente que ni Steven ni Marc calificarían como el combatiente más peligroso en su cuerpo compartido, ya que ambos "despertaron" a las secuelas particularmente espantosas de la batalla sin recordar cómo sucedió. .

Hay otra pista en el cuarto episodio, en el que Marc y Steven intentan salir de una institución mental. Marc es el primero en liberarse, rescatando a Steven del interior de un sarcófago. Mientras caminan por el pasillo, pasan por una habitación con otro sarcófago, lo que sugiere que una tercera personalidad está luchando por salir.

Una leyenda de Marvel inmortalizada en plástico

En el cuarto episodio, Harrow le dispara a Marc a quemarropa dentro de la Gran Pirámide de Giza después de que este último descubre la tumba de Alejandro Magno. A pesar de no tener a Khonshu para protegerlo, se muestra que Marc sobrevive a este incidente y se despierta como un paciente dentro de una institución mental poblada por rostros familiares de su vida y la de Steven.

Si bien se muestra que el resto de las personas dentro de las instalaciones son muy conscientes de su entorno, Marc no lo es. Inicialmente le resulta difícil pararse de su silla de ruedas debido a que está muy drogado.

También sostiene una figura de acción de Moon Knight, que deja caer cuando intenta (y falla) levantarse. Los espectadores con ojos de águila que resultan ser coleccionistas sin duda notarían algo familiar en el mini-yo de Marc.

La figura parece compartir muchas partes con un coleccionable real disponible para comprar en el mundo real: la figura de acción clásica de Moon Knight de la línea Marvel Legends de Hasbro. Estos coleccionables tienden a tener un precio más alto, lo que significa que es más probable que los coleccionistas adultos estén familiarizados con ellos.

Destructor de tumbas

Antes de la secuencia en la que Marc se despierta dentro de una sala psiquiátrica después de recibir un disparo de Harrow, los espectadores de "Moon Knight" pueden vislumbrar una breve escena en la que un aventurero tipo arqueólogo y su joven compañero se abren camino a través de un escenario de jungla mal diseñado.

Se revela que es una secuencia de una película de aventuras y fantasía llamada "Tomb Buster", que Harrow (que ahora se ve como el médico de Marc) vio y encontró bastante entretenida.

Los miembros más jóvenes de la audiencia pueden perderse el humor no tan sutil detrás de esta referencia, pero los espectadores mayores sin duda reconocerán que tomó prestados y modificó ciertos elementos de una popular franquicia de videojuegos.

Al leer las palabras "Tomb Buster", la serie " Tomb Raider " probablemente sea lo primero que venga a la mente de estos fanáticos. El hecho de que la película en el programa se vea tan terrible es quizás incluso una sutil crítica a las adaptaciones de la pantalla grande de "Tomb Raider", que no lograron capturar la magia de los juegos.

