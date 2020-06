Moon Ga Young y Cha Eun Woo protagonistas de nuevo K-Drama

Un representante anunció, este 23 de junio, que la actriz Moon Ga Young será quien interpretará a la protagonista femenina en la adaptación a K-Drama del popular webtoon "True Beauty", sin embargo, su agencia KeyEast Entertainment comentó: "Moon Ga Young recibió una oferta para protagonizar el nuevo drama de tvN" True Beauty "y está considerando positivamente la oferta".

El K-Drama, "True Beauty", es la historia de una mujer joven que no quiere que la atrapen sin maquillaje y experimenta una historia de amor con un hombre que es el único que sabe cómo es su rostro desnudo, por lo que la historia se basará en esta emocionante historia.

Moon Ga Young es una actriz de 23 años de origen coreano y nacida en Karlsruhe, Alemania.

Moon Ga Young protagonista femenina

Ahora se sabe que Moon Ga Young ha recibido la oferta para interpretar a la protagonista femenina Im Joo Kyung, pero anteriormente en el mes de abril se reveló Cha Eun Woo de “Astro” también está en conversaciones para interpretar al protagonista masculino Lee Su Ho en el K-Drama.

"True Beauty" será dirigida por Kim Sang Hyub, quien dirigió "The King Loves" y "Extraordinary You", y escrita por Lee Si Eun de la serie "Rude Miss Young Ae".

Moon Ga-young ha protagonizado "EXO Next Door" (2015), "Don't Dare to Dream" (2016), "Tempted" y "Find Me in Your Memory" (2020), donde fue elegida como la mujer dirigir.

Cha Eun-woo, por su parte es miembro del grupo de ídolos K-Pop “Astro”, pero también ha formado parte de Dramas e incluso ha realizado papeles protagónicos como es el caso de "Mi ID es Gangnam Beauty" y "Novato historiador Goo Hae Ryung".

Por su parte los fanáticos de ambos se encuentran emocionados por ver la colaboración entre ambos artistas de Corea del Sur, por lo que están en la espera de saber si confirmarán su participación en el nuevo Drama "True Beauty".