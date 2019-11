Mood Lv: ¡Alégrate! vamos a Bailar con Sebastián Yatra

Sebastián Yatra es uno de los cantantes latinoamericanos más importantes del momento y de los últimos años, y es que el colombiano ha sabido dar romanticismo al género urbano, y es que con sus letras a enamorado a millones de fanáticas. Por ello, no podíamos pasar una semana más sin dedicarle el Mood LV, para gozar de una playlist de canciones de este icono.

Robarte un beso

Sebastián Yatra interpreta esta canción a dúo con Carlos Vives, los dos colombianos han hecho una oda a los “crush”, pues identifica perfectamente las ganas que tenemos muchas veces de robarle un beso a la persona que nos trae locos. Con un ritmo bailador, y una letra poderosa, esta se proclama como una de las mejores canciones de Sebastián Yatra.

Un año

Sebastián Yatra y Reik nos traen una canción súper romántica para dedicarle a la persona a quien más extrañamos, puede ser un familiar, amigo, pareja, pero a quien nos morimos de las ganas de verle. Esta canción es ideal para bailar abrazaditos, cuando te reencuentres con dicha persona.

Traicionera

Esta canción fue uno de los primeros hits mundiales de Sebastián Yatra, donde le apostaba completamente al reggaetón. Esta canción es perfecta para aquella persona que solo juega con nuestros sentimientos. Lo mejor es que podemos llorar mientras perreamos con la canción de Yatra Yatra.

Cristina

Bueno, quizá esta canción no sea muy buena para bailar, pero no podíamos dejar de ponerla, pues es una de las mejores canciones que tiene Yatra, habla de un amor prohibido, pues la distancia hace de las suyas, por lo que, antes de sufrir porque no va a funcionar, deciden no intentarlo. Sin suda el video es precioso, además de que, en él sale Tini, su novia.

Bonita

Esta canción es una de las más nuevas de Sebastián Yatra, la cual canta a lado de Juanes, su ritmo latino te hace bailar, eso sí, el romanticismo no falta, ya que Yatra y juanes justamente le cantan a una mujer que les vuelve loca.

Sebastián Yatra se ha convertido en todo un referente de la música latina, y no importa cuál sea la pieza, hace que se nos muevan los pies ¿Cuál es tu canción de Sebastián Yatra favorita? Dínoslo en los comentarios, y recuerda que puedes regresar cada martes para recomendaciones de acuerdo a tu estado de ánimo.

