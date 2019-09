Mood LV:¿desanimado? estas canciones te ayudan a salir adelante

Todos llegamos a un punto donde sentimos que ya no podemos más, donde estamos al borde del colapso, y queremos terminar con todo, algunos incluso podemos llegar a un momento de catarsis.

Para esos momentos te traemos la playlist de hoy, con 5 canciones que nos ayudarán cuando sintamos que estamos en momentos donde ya no podemos más, donde el estrés es tanto que seguramente necesitamos un descanso.

Adelante Corazón- María José

Esta es una de las canciones motivacionales más recordar, con ella María José nos dice que no importa lo que pase, no importa si la tormenta es fuerte, levántate corre, y vive nuevamente. Adelante Corazón no llores más. La canción nos recuerda que la vida es solo una, y nosotros las hacemos a nuestra manera

Celébrate- Miki Núñez

Miki Núñez es un cantante novato, oriundo de España, egresado de la edición 2018 del reality Show “Operación Triunfo” en donde se llevó la sexta posición, además de ser el representante de España del certamen Eurovisión. El primer single de este cantante se llama “Celébrate”, y en él nos dice que nadie se debe meter en nuestras vidas, y que, por el contrario, nosotros somos los únicos que podemos juzgarnos a nosotros mismos.

Madre Tierra- Chayanne

El “papá” de todo el mundo, Chayanne, interpretó el cover de esta canción, que, de entrada, nos alegra un montón, y además nos recuerda que, cuando estemos en nuestros peores momentos, lo que tenemos que hacer es abrir los ojos, mirar hacia arriba, y disfrutar las cosas buenas que tiene la vida.

Me, Myself, and Time- Demi Lovato

La canción pertenece a la banda sonora de la serie Sunny Entre Estrellas, que protagonizó Demi Lovato cerca del año 2009, y la canción Es una de las canciones más inspiradoras que tiene, debido a su potente letra en la que relata está comenzando a vivir su sueño, y que trabajará cada día para lograr cada uno de sus objetivos, eso sí, siendo ella misma, pero será cuestión de tiempo.

Stronger- Kelly Clarkson

Cerramos esta lista con una de las canciones más inspiradoras, y es que “Stronger” ha sido una de las piezas más reconocida de Kelly Clarkson, y nos recuerda que “lo que no nos mata, nos hace más fuerte” por lo que hay que levantarnos y ser mejores cada día.

Esta es nuestra playlist de la semana, recuerda que cada martes en punto de las 7 de la noche puedes regresar para conocer más canciones que se apeguen a tu estado de ánimo.

¿conoces otra canción para ayudarnos en nuestros momentos de desmotivación? Déjala en los comentarios.

