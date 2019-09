Mood LV: ¿Ya no crees en el amor? Estas canciones ponen la sal en la herida

Cuando nos rompen el corazón, normalmente queremos hundirnos en la miseria, y es que está bien llorar cuando alguien nos hace daño, por ello en nuestro Playlist de hoy hablaremos de las desilusiones amorosas, aquellas canciones de las cuales su letra es tan llegadora, que sin dudarlo nos hacen llorar.

El día de hoy te dejaremos cinco canciones de nuestra lista para que disfrutemos de nuestro corazón roto, porque, recuerda que detrás de cada caída, hay una persona que se levanta con mucha más fuerza, y con cada corazón roto, hay una nueva oportunidad de empezar de cero.

Si fuera fácil:

El grupo mexicano Matisse es, sin duda, un gran exponente de la música de desilusión amorosa, y es que casi todas sus canciones hablan de corazones rotos, por ello nos fue difícil escoger una sola. Al final decidimos que fuera “Si fuera fácil” canción que relata lo complicado que es olvidar a aquella persona que nos rompió el corazón, sin embargo, es lo que más deseamos, olvidar.

Me soltaste:

Jesse y Joy siempre están en nuestras listas, no solo porque personalmente a la persona que escribe estas palabras le encanta este dúo, sino porque también tienen canciones para cada ocasión, “Me soltaste” es una canción ideal para cuando la persona que te rompió el corazón te está echando la culpa a ti. Esta canción te ayudara a reclamarle, pero, sobre todo, a soltarlo.

Volverte a Amar:

Alejandra Guzmán nos ha hecho llorar con esta canción, y es que ¿Quién no la ha cantado alguna vez en el karaoke? La canción es una indirecta muy directa para cuando la persona que te rompe el corazón aun no te deja del todo. Nunca falta ese ex novio toxico que te busca aun cuando ya acabaron su relación. Volverte a Amar entonces es la canción perfecta, pues describe lo débiles que podemos ser cuando nuestra ex pareja nos llama nuevamente, aun después de habernos dañado.

All i ask:

No podíamos dejar de ponernos internacionales, y tenía que haber al menos una canción en ingles en esta lista, así que escogimos All I Ask, de la maravillosa Adele. Esta cantante británica es, una de las mejores exponentes de la música depresiva, y aunque había una amplia gama de canciones para un corazón roto en los discos de Adele, como “someone like you”, decidimos poner All I Ask, pues relata esa última conversación que tenemos con nuestra pareja antes de que nuestras historias tomen caminos separados. Es una joya ¡disfrútala!

Con las ganas:

Seguramente si te menciono a la cantante “Zahara” tal vez no la conozcas, pero no me quiero enfocar mucho en la artista, sino en la canción, que es un verdadero himno a los corazones rotos. Si viste la segunda temporada de la serie Élite, esta es la canción cuando Guzmán y Nadia se dan su primer beso (aleta spoiler). La canción es perfecta, pues relata el cómo nos podemos quedar “con las ganas” de algo más tras una relación fallida. La rola está llena de metáforas, así que tendrás que prestar mucha atención a los detalles en la letra.

Te puede interesar: Mood LV: ¿Drama? Esta playlist es digna de una novela

Esta es nuestra playlist de la semana, recuerda que cada martes en punto de las 7 de la noche puedes regresar para conocer más canciones que se apeguen a tu estado de ánimo. Y si conoces alguna canción que nos pueda ayudar a llorar un corazón roto, no dudes en ponerlo en los comentarios.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos