Mood LV: ¿Triste? Matisse le pone sal a la herida con sus canciones

Matisse es sin duda uno de los grupos más “corta venas” de todo México, y es que sus canciones han destacado por ser un poco de “Rollo depresión”, desde una ruptura, una pelea, y hasta la muerte de nuestra pareja. Por esto en el Mood LV de este martes, hablaremos de Matisse, y de sus 3 canciones más “llegadoras”.

Sé que te vas

Esta canción, aunque se la conocemos al dúo Ha Ash, originalmente es de Matisse, fue una de las canciones con las que se lanzaron a la fama, y habla precisamente de la separación de una pareja que ya llevaba muchos años de relación, lo que hace más difícil el pensar en que todo termina, sin embargo, el grupo conformado por Melissa, Román, y Pablo supieron captar la esencia de un rompimiento en esta canción.

Todavía

Esta canción habla de la muerte de la pareja de alguien, y es que cuando se contrae matrimonio lo último que se dice es “Hasta que la muerte nos separe”, toda pelea puede tener solución, pero el fallecimiento de un ser querido no, y deja un vacío muy grande, por ello, Matisse ha sabido captar en esta canción, el sentimiento que puede vivir una persona cuando la muerte le llega a su pareja.

Por Última vez

Esta canción está en nuestro top 3, y es que es muy directa, cuando terminamos con alguien, puede ser que nos quedemos con una espinilla de que pase algo por última vez, un beso, una caricia, o algo más, pero lo queremos a modo de despedida, y “Por Última Vez” marca la historia de dos personas que ya no se quieres, cuando el amor se acaba, pero basta con decir “tu no me quieres y ya”.

Recuerda que puedes regresar cada martes para descubrir más canciones que se apeguen a tu estado de ánimo.

