Mood LV: ¿Quieres salir del closet? Joy Huerta nos ayuda con estas canciones

El 11 de octubre se llevó a cabo el “Día internacional para salir del closet”, y sin duda alguien que sorprendió en este 2019 por su repentina salida del armario fue Joy Huerta, la cantante del dúo Jesse y Joy, quien, desde ese momento, hasta la fecha, se ha convertido en una activista en pro de los derechos de la comunidad LGBT.

Joy Huerta siempre nos ha hablado muy abiertamente sobre su vida a través de sus canciones, y aunque no nos habíamos dado cuenta, hay varias canciones que podrían ayudar a quienes quieren salir del armario al hacerlo, no tanto al estilo de “todos me miran” de gloria Trevi, sino con un estilo más sutil, pero aquí te enlistamos 3 canciones que posiblemente relataban la confusión de Joy

Sapo Azul

Jesse y Joy escribieron esta canción, y posteriormente la vendieron para la telenovela Lola Erase Una Vez, con Eiza González. En ella habla de que no importa si la persona a la que va amar es “Feo, guapo, gordo o flaco” simplemente quiere amarla por lo que es, sin importar su presentación, o incluso sus preferencias.

Ser o Estar

En esta canción Joy Huerta le canta a esa persona que quiere consigo, sin embargo, por alguna razón no puede estar con esa persona. Además, habla de que no quiere fingir, ser o estar, sin su pareja a lado.

Quiero que me quieras

Esta canción en general nos habla de cuando le quieres gritar a alguien lo mucho que lo quieres, independientemente del género de dicha persona, además habla de una clara confusión y de un amor no tan aceptado por el resto de la sociedad, pero que aún así está dispuesta a intentarlo

Quizá no sean las canciones más conocidas de Jesse y Joy, pero si son muy significativas para la historia de la cantante. Recuerda que puedes regresar cada martes para descubrir más canciones que se apeguen a tu estado de ánimo.

