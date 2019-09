Mood LV: ¿Drama? Esta playlist es digna de una novela

Todos alguna vez hemos imaginado que nuestra vida es una serie o telenovela, pues no podemos creer tantos sucesos que nos ocurren, si este es tu caso déjame decirte que no eres el único, a todos nos pasa. Pero no hay telenovelas sin una buena canción de inicio, por eso en nuestra lista de hoy te vamos a dejar cinco canciones que han pertenecido al inicio de una telenovela, y que seguramente se adaptarán al drama que vive día con día.

Si no estás conmigo- Cynthia Rodríguez y José Luis

Una de las canciones más dramáticas de la lista es “sino estás conmigo”, cantada por los ex académicos Cynthia Rodríguez y José Luis, quienes interpretaron el intro de la telenovela “Amor en custodia”, serie llena de drama y pasión, que contó la historia de Barbie y Pacheco, pareja nos robó el alma por ahí del 2006

Esto es lo que soy- Jesse y Joy

Una de las novelas más dramáticas es “Las tontas no van al cielo” donde Jacqueline Bracamontes interpreta a Cándida Morales, una joven tapatía que fingió su muerte después de que su esposo la engañara con su hermana. La canción que viste esta serie es “Esto es lo que soy” de Jesse y Joy, que habla precisamente del amor propio, y no dejar que nadie nos pisotee.

Abrázame muy fuerte- Juan Gabriel

Victoria Ruffo es sinónimo de drama, ya sea en una telenovela o en su vida propia, la ex de Eugenio Derbez siempre realiza sus dramones, y la telenovela Abrázame muy fuerte no fue la excepción. La canción del mismo nombre, interpretada por Juan Gabriel es una de las piezas más recordadas del intérprete, ya que está llena de sentimiento.

La malquerida- Melissa (Matisse), Cristian Castro y Jesús Navarro (Reik)

De nuevo mencionaremos a Victoria Ruffo, es que cada novela que protagoniza es todo un dramón, por ello la canción intro de la telenovela “La malquerida” lleva el mismo nombre, y precisamente relata la historia de una mujer que no puede amar.

El privilegio de amar- Mijares y Lucero

La telenovela “el privilegio de amar” no solo fue una de las favoritas del público, sino que además nos dejó una de las canciones más preciosas que un padre le pueda dedicar a su hija, la canción representa también un drama, pues esta canción lucero y mijares la cantaban juntos y tras su divorcio, el cantante tuvo que comenzar a interpretarla solo.

