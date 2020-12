¿Montserrat Oliver y Yaya Kosikova listas para ser mamás? ¡Entérate!

Montserrat Oliver causa revuelo en redes sociales al revelar que desde muy joven decidió hacer su testamento, esto con la finalidad de que todo los bienes que ha adquirido con el esfuerzo de su trabajo terminen cayendo en las manos equivocadas.

Dichas declaraciones fueron realizadas en una entrevista para el programa ‘Hoy’, fue ahí donde Montserrat Oliver también confesó que los beneficiarios de su testamento van cambiando año tras años, esto dependiendo de las situaciones que ocurren en su vida.

"Yo tenía un testamento desde que tengo 23 años de edad, porque lo poquito que podía yo tener, que me costó tanto trabajo tener, decía 'No quiero que se lo queden quién sabe quién', entonces así fuera mi perrito, yo hice un testamento, aunque cada rato lo cambio verdad, me peleo y lo cambio, pero sí tengo", reveló la conductora ante las cámaras.

Al ser cuestionada sobre a quién había elegido para ser la heredera de su testamento, Montserrat Oliver dio una respuesta tajante: "El testamento es privado y se abre hasta que se muere uno, así que yo no voy a decir nada más".

¿Montserrat Oliver y Yaya Kosikova adoptarán un bebé?

Montserrat Oliver y Yaya Kosikova unieron sus vidas en matrimonio tras cinco años de noviazgo.

Por otro lado, Montserrat Oliver platicó sobre sus planes de adoptar un bebé junto a Yaya Kosikova, fotógrafa y modelo eslovena con quien se casó tras cinco años de noviazgo, a lo que ella respondió que en un momento si lo llego a pensar, pero que ahora lo pensaría pues ya es una persona de mayor edad.

Montserrat Oliver habla sobre la posibilidad de adoptar un bebé junto a Yaya Kosikova.

"Yo si planeé alguna vez… Por qué no mejor darle un hogar a alguien que no lo tiene, nunca descarté el adoptar un bebé en algún momento de mi vida, estuviera casada, estuviera no casada, lo que fuera, pero hoy en día yo creo que en realidad, cada vez está uno más grande, no estás tan jovencita", reveló la conductora de 'Mojoe'.

Fotografías: Instagram