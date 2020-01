Montserrat Oliver rompe el silencio y revela lo difícil que fue salir de clóset

La conductora Montserrat Oliver luego de dar a conocer sus planes de boda con su novia Yaya Kosikova, decidió romper el silencio y mostrar su lado más sensible a través de un impactante video en las redes sociales.

Montserrat Oliver decidió compartir con sus millones de fans cómo fue salir del clóset y dar a conocer sus preferencias sexuales. La conductora compartió un íntimo momento con sus fans para revelar algunas situaciones de su vida.

La conductora compartió cómo fue su experiencia al gritarle a los cuatro vientos sobre sus preferencias sexuales, incluso expresó que tuvo un poco de miedo, pues la gente puede ser un poco cruel en ese aspecto.

"¿Qué si me dio miedo salir del Clóset? Pues obviamente da miedo, miedo de desilusionar a la gente que quieres y no entiendo porque desilusionar, pues porque lo normal para todo el mundo es ser heterosexual".

Montserrat Oliver recuerda un momento de su vida al salir del clóset

Uno de los grandes temores de la conductora Montserrat Oliver al salir del clóset, fue que pensaba que si lo decía perdería su trabajo, y por otro lado por el respeto que le tiene a sus sobrinos.

"A mí no me gusta etiquetarme y no porque no me acepte, ni etiquetar a los demás, porque siente que todo ser humano tiene opciones, a lo mejor tiene distintas elecciones, a veces hasta diversas elecciones".

La conductora Montserrat Oliver confesó que tenía miedo de decepcionar a su mamá, sin embargo, ella ya sabía de las preferencias de su hija, incluso la presentadora de televisión recordó un momento que vivió con Yolanda Andrade.

"Una vez cuando ya andaba con Yolanda, mi mamá fue a verme al departamento donde vivía con Yolanda y me dice: 'Tú que eres mi hija tan perfecta, tan linda...Yo sé lo que tienes y aún así te adoro y eres perfecta para mi".

