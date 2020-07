Montserrat Oliver revela el porqué hizo pública su BODA con Yaya Kosikova

Hace un par de semanas te dimos a conocer que Montserrat Oliver y Yaya Kosikova contrajeron matrimonio en el mes de diciembre del año pasado en una ceremonia privada realizada en Texas, noticia que causó gran revuelo entre los medios de comunicación debido a que ambas habían querido mantenerlo en secreto.

La fotografía que mostraba a Montserrat Oliver y Yaya Kosikova lucir muy enamoradas en el día más feliz de sus vidas logró viralizarse en redes sociales en cuestión de minutos y hoy se ha dado a conocer la verdadera razón por la cual la conductora quiso hacer pública su boda.

Esto ocurrió durante una charla que la conductora de MoJoe tuvo con Eglantina Zingg a través de Instagram, ahí señaló que tardó varios meses en revelar que se había casado con Yaya Kosikova porque considera que hay cosas de su vida privada que no tiene porqué hacerlas públicas o al menos hasta que llegue el momento indicado.

Montserrat Oliver manda emotivo mensaje a comunidad LGBT+

Otras de las razones por la cual Montserrat Oliver decidió compartir la noticia de su matrimonio con la modelo eslovaca, fue porque sentía que de esa manera podría apoyar y motivar a aquellos miembros de la comunidad LGBT+ que llegan a sentirse solos e incomprendidos.

“Siento que hago más por más gente compartiéndolo que guardándomelo para mí, yo me guardo para mí mi amor, pero comparto nuestra felicidad y la relación porque hay muchas niñas ahí, hay mucha gente que se siente sola, que no se sienten aceptados, que no quieren seguir viviendo así”, señaló la conductora de televisión.

Montserrat Oliver indicó que es importante aprender a respetar a los demás pero sobretodo a darle mayor importancia al corazón; la conductora finalizó diciendo que su esposa es la mujer perfecta y que la considera su alma gemela, por lo que espera estar con ella para toda la vida.

