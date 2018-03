Montserrat Oliver de Reto 4 Elementos ya está cansada pero feliz

Ella será la nueva conductora del Reto 4 Elementos.| Ángel Balán

Monserrat Olivier es la conductora del nuevo reality show de Televisa, Reto 4 Elementos, sin embargo también es parte del promocional del mundial Rusia 2018, el campeonato deportivo más importante del planeta, sin embargo las fechas coinciden.

La actriz estuvo en la presentación en vivo del primer programa en donde convivió con gente de la producción y la prensa.

En una entrevista exclusiva a La Verdad nos comentó cómo se siente en Reto 4 Elementos:

“Muy cansada, pero contenta, es algo muy diferente porque nunca había conducido un reality, es una gran producción y siempre hay mucho que hacer es un proceso largo, lo que vemos en la televisión es relativamente corto”, dijo, mientras esperábamos los comerciales.

Montserrat Oliver/ Foto: Ángel Balán

De igual forma la actriz refirió que a ella le gustaría participar en alguna de las pruebas pues se le hace divertido, “me desespero, quisiera probar de lo que ellos hacen, pero no me dejan, tengo que conducir, guiar y pues no puedo participar”, señaló.

La popular conductora de televisión ha hecho un reto solamente contra el host media, Werever Wero, producto del que podemos ver en las redes sociales del proyecto.

A tan sólo diez días de estar en la Rivera Maya la actriz se ha topado con uno de los principales atractivos del destino, el clima.

“Está bien bonito, pero sí, de repente te cae la tormenta y pasa el clima de ser cálido a frío”, señaló ya que en el primer capítulo le llovió mientras ella hacia la presentación. “No cortemos está más padre”, fueron sus palabras ante este situación.

Montserrat Oliver/ Foto: Ángel Balán

Al preguntarle cómo es que rinde tanto pues ella es parte de la promoción de Rusia 2018 de Televisa, respondió: “No sé, gracias a Dios vengo llegando de Rusia, tal vez porque soy hiperactiva,”, señaló. “Ahorita estoy al cien aquí, del frío me pasé al calor”, dijo.

En uno días se definirá su papel en el mundial de futbol pues las fechas con Reto 4 Elementos coinciden.

“Ya dentro de unos días veremos qué pasa, a ver si Televisa me permite ir a Rusia, pero ya grabé cápsulas en ese país”.

Reto 4 Elementos

Actualmente se encuentra ocupada en el programa en donde tiene jornadas largas, incluso se pueden alargar hasta 18 horas cada llamado, pues los concursos son intensos y no tiene un límite de tiempo.