Montserrat Oliver confesó públicamente cómo se ENAMORÓ de Yolanda Andrade

Una de las relaciones más secretas y a la vez más conocidas del medio artístico es la que tuvieron las conductoras de televisión Montserrat Oliver y Yolanda Andrade hace más de 20 años. Recordemos que ellas eran anfitrionas del programa “MoJoe”, en esta producción televisiva desde el 2007, las conductoras ya se conocían y demostraron tener una gran amistad en pantalla y fuera de ella.

Sin embargo, los rumores de que entre ellas había un presunto romance no tardaron en surgir, puesto que Yolanda y Montserrat en diversas ocasiones dieron señal de ser algo más que amigas, aunque por la época y por miedo a las críticas, nunca hicieron público su noviazgo que duró poco más de una década.

En una transmisión del programa “Montse y Joe”, Montserrat Oliver abrió su corazón con el público y los televidentes, revelando de esta manera cómo se llegó a enamorar de Yolanda Andrade, quien ahora presuntamente fue esposa de Verónica Castro. En el programa, Oliver confesó que la primera vez que conoció a Andrade fue durante una grabación para Televisa.

En el rodaje, Montserrat Oliver expresó que ella era la imagen de una cerveza, por lo cual tuvo que aparecer con otros artistas de la televisora, entre ellos Yolanda Andrade, quien desde que vio a Oliver no pudo despegarle el ojo durante todo el evento.

“Yo la vi y dije, dios mío si existes, manifiéstate, o sea si a mi esa mujer me hace caso, o sea cuelgo los hábitos y colgué los hábitos, me porté bien, se acabó, ya le dije a todo el elenco que tenía en ese momento, todas por favor ya no me vean, no me saluden, no nada”, comentó Yolanda Andrade.