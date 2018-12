Montserrat Oliver arrepentida de distanciarse de Kate del Castillo; quiere reconciliarse

Montserrat Oliver, Yolanda Andrade, Fabiola Camponaes, entre otras celebridades, pertenecían al selecto grupo de amigas intimas de la actriz Kate del Castillo, sin embargo, su amistad de vio menguada - principalmente la de Montserrat Oliver - luego de que Kate iniciara la investigación con respecto del capo mexicano, Joaquin " El Chapo" Guzmán.

Cabe mencionar que la guapa y talentosa actriz, Kate del Castillo, esta próxima a llegar a su natal México - dato que ha sido confirmado también por Montserrat Oliver -, quiza es por esta razón qie la conductora quiere tener un acercamiento con Kate, principalmente para limar las asperezas.

A post shared by Kate del Castillo (@katedelcastillo) on Dec 6, 2018 at 6:38am PST

Durante un evento en la Ciudad de México, Montserrat manifestó estar contenta por saber que Kate regresará a su país natal junto a su familia luego de este inconveniente con las autoridades mexicanas.

“Me da mucho gusto que venga, (pero) yo no voy a estar cuando ella llegue, tengo entendido que llega el 20 (de diciembre), y le van a hacer una fiestecilla y todo, desafortunadamente yo no voy a estar, pero le dije: ‘si puedo a ver si me regreso, pero no quiero fiestas Kate, sorry, lo siento, estoy cansada’”, comentó la conductora del famoso programa 'MOJO'.