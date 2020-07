¡Monstruoso! Robbie Williams fue AMENAZADO terriblemente en un viaje

Robbie Williams ha preocupado mucho a sus fans, luego de que junto a su esposa Ayda Field han dicho que ambos fueron amenazados con ser decapitados durante un viaje de caridad a Haití.

Resulta que la pareja de celebridades estaba en el Caribe trabajando con UNICEF cuatro meses después del terremoto de 2010, recordaron, hablando en el podcast de Field Postcards from the Edge, donde Williams dijo:

"Me amenazaron con ser decapitado en Haití. Íbamos a ayudar".

Robbie Williams y su esposa

El famoso cantante prosiguió detallando el hecho: Pensé, ¿deberíamos ir a la siguiente calle entonces? y mirando hacia atrás, daba miedo. Field agregó: "Yo estaba contigo, yo también estaba siendo amenazado de ser decapitado también.

Las experiencias del terremoto

Hay que recordar que el terremoto dejó un estimado de 250,000 personas muertas, según la organización humanitaria World Vision International, mientras que alrededor de 1.5 millones perdieron sus hogares.

Es por eso que Robbie Williams pasó dos días en la ciudad portuaria de Jacmel, presenciando el caos después del desastre de primera mano, por lo que también en su diario en línea de UNICEF sobre la expedición de abril de 2010 en ese momento, Williams habló de la destrucción "masiva y devastadora" que encontró. Él dijo: "Era casi increíble, como un plató de cine.

En esa ocasión describió el devastador panorama que presenció por esos días: Autos completamente aplastados, algunos todavía asomando por debajo de los edificios que han caído encima de ellos.

Robbie Williams disfruta de sus esposa

Tal parece que el ex miembro de la banda Take That describió haber visto puntos en los edificios que se habían dejado marcados como seguros o para la demolición: Tales símbolos oscuros para vivir con una comunidad, era como la peste, parecían símbolos de muerte y desesperación en todas partes.

Cabe destacar que el cantante Robbie Williams de 46 años se casó con Field varios meses después, en agosto de 2010 y ahora disfutan de una bonita familia junto a sus cuatro hijos.