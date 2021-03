Monsters At Work: Fecha de estreno, trama y más detalles de esta serie de Disney

Lanzado en 2001, Monsters, Inc. ayudó a anunciar al mundo que Pixar estaba destinado a ser una fuerza importante en el mundo de la animación. No fue hasta la cuarta característica de la casa de animación venerable (detrás de 1995 Toy Story, de 1998 Bichos, y de 1999 Toy Story 2), pero llegó lleno de todos los elementos que hemos llegado a esperar de una película de Pixar: una historia sincera y caprichosa, un elenco de voces absolutamente apilado y una animación asombrosa y cariñosa representada, que estaba a la vanguardia de su época.

La película está protagonizada por Billy Crystal y John Goodman como Mike Wazowski y James "Sully" Sullivan, respectivamente, un par de monstruos de buen corazón que ayudan a mantener a la ciudad de Monstropolis en funcionamiento en sus roles de principales "asustadores": monstruos que cosechan los gritos de terror. de los niños humanos como fuente de energía. La situación se complica cuando Sully se une a una niña valiente.

Monsters, Inc. generó la precuela de 2012 Monsters University, que sigue a Mike y Sully durante sus años universitarios. Esa fue la última palabra en el mundo de Monsters, Inc. hasta la convención D23 de Disney en 2019, donde se anunció que la primera película obtendría una secuela adecuada en forma de Monsters at Work, una serie de animación de Walt Disney Television en asociación con Pixar, que va camino a Disney +. Es solo la segunda serie de televisión (después de la poco recordada serie Buzz Lightyear of Star Command de ABC y UPN) que se basa en una propiedad de Pixar. Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Monsters at Work?

La nueva serie animada de Disney Plus se estrenará a mediados del 2021/Foto: Poster Spy

Como es el caso con la mayoría de los proyectos anunciados en 2019, Monsters at Work se ha retrasado un poco desde su fecha de lanzamiento anunciada anteriormente. Originalmente, la serie estaba destinada a aparecer en el transmisor en algún momento de 2020, pero ese plan tuvo que ser descartado. Afortunadamente, ahora sabemos cuándo ocurrirá este estreno y no tenemos mucho que esperar: Monsters at Work se estrenará en Disney + el viernes 2 de julio de 2021, según Yahoo! News. Sin embargo, todavía hay algunas incógnitas en este momento.

Disney no ha publicado un recuento de episodios, ni sabemos cuánto durará el tiempo de ejecución de cada episodio. De hecho, no está claro si esta es una de esas series limitadas de una sola vez (como lo serán muchas de las series Disney + ambientadas en MCU de Marvel Studios, por ejemplo) o si podemos esperar múltiples temporadas con Mike, Sully, y sus amigos. Tampoco se ha anunciado si Monsters at Work seguirá el modelo de lanzamiento semanal de las otras series de éxitos recientes de Disney, WandaVision de Marvel y The Mandalorian de Lucasfilm, pero parece una apuesta bastante segura de que este será el caso.

Si bien la gente acostumbrada al modelo de Netflix que permite atracones se mostró inicialmente reacia a aceptar el calendario de lanzamientos más tradicional de Disney, en este momento se ha demostrado que la caída semanal no solo no desalienta a nadie de mirar, sino que también ayuda a mantener a la gente hablando de cada nueva narrativa durante mucho más tiempo. En otras palabras, la estrategia de lanzamiento de episodios de Disney no está rota, así que no espere que Mouse House intente arreglarlo.

¿Quiénes están en el elenco de Monsters at Work?

Es posible que la nueva serie basada en Monsters Inc tenga algunos de los personajes principales/Foto: Modo Geeks

La serie estará protagonizada por Billy Crystal y John Goodman como Mike y Sully, respectivamente; También acompaña a Jennifer Tilly, quien apareció en la primera película como Celia Mae, el interés amoroso de un solo ojo y pelo de serpiente. Finalmente, no sería Pixar sin John Ratzenberger, quien ha prestado su voz distintiva a cada una de las películas que la casa de animación ha producido (excepto Soul, que presentó su taza como un huevo de Pascua); repetirá su papel de Yeti de las películas.

Junto con estos veteranos, Monsters at Work cuenta con un elenco impresionante de recién llegados a la franquicia. Ben Feldman, quizás más conocido por interpretar a Michael Ginsberg en la clásica serie dramática de AMC Mad Men, interpretará a Tylor Tuskmon, un recién graduado de MU que descubrirá que su especialidad en Asustar no es la garantía de empleo que solía ser. Mientras trabaja como mecánico en el equipo de instalaciones de Monsters, Inc., Tylor tiene la oportunidad de ascender a las grandes ligas y unirse a sus ídolos, Mike y Sully, en el Scareer, Laugh Floor.

Los monstruos en el círculo inmediato de Tylor también son elegidos con un montón de timbres: Kelly Marie Tran ( Star Wars: The Last Jedi ) interpreta a su novia Val, Aisha Tyler (Archer) interpreta a su madre Millie y Henry Winkler (Arrested Development ) aparece como Fritz, su jefe. También aparecen en papeles secundarios Lucas Neff ( Raising Hope ), Alanna Ubach ( Girlfriends 'Guide to Divorce ) y Stephen Stanton (Rogue One: A Star Wars Story).

¿Cuál es la trama de Monsters at Work?

La historia de Monsters At Work combinará ambas películas famosas de Disney Pixar/Foto: Looper

Según la sinopsis oficial de la serie (a través de Collider), Monsters at Work tiene lugar seis meses después de los eventos de Monsters, Inc., ya que la organización se está ajustando a su nueva directiva para cosechar risas en lugar de gritos. El programa seguirá a Tylor mientras intenta encajar después de pasar toda su carrera universitaria preparándose para convertirse en un Scarer (asustador), solo para descubrir que la profesión ahora es obsoleta. Aparte de eso, Disney + no nos ha dado mucho para continuar, pero si hay que creer en Crystal, las mentes creativas detrás del programa están en algo especial.

El entusiasmo de la estrella por el proyecto fue evidente cuando se le preguntó al respecto durante una reunión con Collider en enero de 2021. "Hemos creado todos los nuevos, jóvenes, grandes personajes con algunos grandes actores de voz, y John y yo estamos repitiendo nuestros papeles. Te digo, han [pasado] 20 años [desde la primera película], y esa película se veía increíble hace 20 años", dijo Crystal. "[La nueva serie] tiene un aspecto fantástico, es divertidísimo y nos divertimos mucho haciéndolo".

Estamos bastante seguros de que la audiencia del programa se divertirá tanto viéndolo.

