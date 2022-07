Montserrat Oliver confiesa cómo la conquistó Yolanda Andrade

Montserrat Oliver y Yolanda Andrade tuvieron una larga y sonada relación a principios de los años 2000 y aunque ahora 20 años después son grandes amigas y compañeras de trabajo, la presentadora de televisión indicó que la primera vez que la vio se sintió muy confundida.

La confusión de Oliver vino porque ella se encontraba casada con un hombre en la década de los 90, por lo que al conocer a Yolanda tuvo un flechazo casi instantáneo.

La presentadora de televisión reveló en entrevista con Yordi Rosado cómo le hizo Yolanda Andrade para conquistarla.

Una de las relaciones más importante en la vida de Montserrat Oliver es Yolanda Andrade, pues juntas han tenido no sólo una relación sentimental y de amistad si no también de trabajo.

Ambas se conocieron mientras Montserrat se encontraba en trámites de divorcio de una relación de más de 4 años, por lo que viajó a México para ser parte de un programa de fin de año, en el que también participó Yolanda.

El primer contacto que tuvieron fue durante una comida, donde Yolanda tuvo algo de contacto corporal con Montserrat, cosa que le causó incomodidad, pues Oliver pensaba que sentirse atraída a una mujer era porque había tenido una relación fallida con un hombre..

“Yo sentí algo raro y yo dije: -No´más faltara que me (fije) en una mujer porque me tienen super mal atendida y me superasusté”, reconoció.