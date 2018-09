Mónica Noguera confesó los motivos de su rompimiento con Fher, de Maná

Mónica Noguera tras su invitación al programa ‘La Saga’ de Adela Micha, confesó los motivos de porque no funcionó la relación con Fher vocalista de Maná.

Tras la presentación de la conductora, llegó con muletas al set del programa, ya que sufrió un accidente cuando se encontraba de viaje con su novio.

Durante la entrevista mencionó que a pesar del rompimiento con el cantante siempre procura tener una amistad con sus ex parejas.

Mónica Noguera y el cantante de la agrupación de Maná, empezaron su relación sentimental durante el año de 2011, luego de varios años de amistad.

Todo indicaba que la pareja disfrutaba de su relación, incluso se casaron por un ritual chaman, ambos querían tener familia, pero lamentablemente la conductora perdió a sus gemelos, luego de aquella situación tan difícil, ambos decidieron terminar su relación en el año de 2015.

Durante su estancia en el programa la conductora abrió su corazón y le contó los detalles a Adela Micha.

La conductora reveló que el sentimiento fue mutuo al decidir separase y terminar la relación.

‘A él le pasó lo mismo, éramos cuates nada más, y ya con todo el estrés, yo lo estaba acompañando a toda la gira, estábamos viajando mucho y todo eso yo creo que fue rompiendo, pero claro que no me arrepiento. Fernando es un súper chavo, ya no he sabido nada más de él’.