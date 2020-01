Mónica Naranjo confiesa que se le está yendo el tren ¡No liga nada!

Mónica Naranjo confiesa que se le está yendo el tren

Mónica Naranjo, es una reconocida cantante, compositora, productora musical y presentadora española, quien es considerada como una de las voces más potentes del panorama de la música a nivel mundial por su gran rango vocal, se caracteriza por su agilidad vocal donde demuestra que puede conseguir notas muy bajas como notas altísimas en voz completa, quien a lo largo de su carrera ha hecho duetos junto a Luciano Pavarotti, Rocío Jurado, entre otros.

En una reciente entrevista, comenta que en su familia había mucho dialogo y que en su casa existía mucha libertad, además no fue educada para amar a un hombre si no para amar, por lo que no dejaría dejar escapar a su alma gemela solo por una connotación sexual, ya que al final solo se trata de connotación química y cuestión de piel.

También platicó que a lo largo de los años ha ido perdiendo su sensualidad y picardía, ya que ha ido controlando sus emociones y amores. Pero que a partir de este año, ha comenzado a ser más suelta, y admite que renacer le está cayendo de la mejor manera, ya que lo que más le gusta, es tener la correa suelta.

Además confesó que no liga nada, y que se le ha vinculado amorosamente con su mentor y su asistente, pero que ella es una persona autosuficiente, y no depende de nada ni de nadie, “yo me lo guiso y yo me lo como, y en la intimidad ni te cuento cómo estoy, así que sí, soy un partidazo.”

Te puede interesar: Galilea Montijo juntó sus BUBIS con la de Mónica Naranjo ¿Indecente? (FOTO)

Desde sus inicios en la música, se ha caracterizado por ser excéntrica, única y muy polémica al no tener filtros ni miedo de probar cosas nuevas y ser la pionera en nuevos estilos. Lo que le ha dado fama de ser de las más grandes exponentes de la mezcla de estilos musicales.

De igual manera en su vida personal, Mónica siempre ha hablado sin filtros y se ha declarado fuerte defensora de los derechos de la comunidad LGTB y de la diversidad sexual.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.