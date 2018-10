Mónica Murillo como nunca la habías visto (FOTOS)

Hi5 fue el antecesor, por decirlo de alguna manera, de Facebook y todas las redes sociales. Hi5, Fotolog y Metroflog eran de lo más popular entre los jóvenes, y como en cualquier época, no podía faltar la chica sexy, a quien todos seguían o querían imitar. Hoy hasta se dice que si no tuviste a Mónica Murillo en tus redes sociales no tuviste infancia.

Mónica es una joven sonorense que a la corta edad de 16 años se volvió la ‘reina del Hi5’ –y de cualquier otra página similar- por el gran número de seguidores que tenían ella y las decenas de cuentas falsas que aseguraban ser la auténtica.

Al quedar esas redes sociales en el olvido, ella también migró de página. Tal vez no haya tenido tanta suerte para ser también ‘la reina’ de Instagram, pero a sus 28 años sigue robando suspiros a sus más de 170 mil seguidores en su cuenta oficial, pues todos coinciden en que hoy está mucho más guapa que en el 2008.

Además de dedicarse al modelaje y la televisión, Mónica Murillo, estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Sonora, y ya cuenta con su título de abogada. Asimismo aparece esporádicamente actuando en vídeos musicales.

La sexy abogada, también utiliza sus redes para promocionar artículos y productos para bajar de peso.