Mónica Farro luce cuerpazo con DIMINUTA PRENDA en Instagram (FOTO).

La actriz charrúa Mónica Farro radicada en Argentina tiene uno de los mejores cuerpos y en esta ocasión así lo dejó ver en su cuenta de Instagram, donde con una microprenda deleitó a sus seguidores al enseñar su silueta bien torneada.

La uruguaya suele posar de manera atrevida para su cuenta de Instagram todos los domingos, volviéndose ya una tradición para Mónica Farro, la publicación compartida fue acompañada de un mensaje en el que ella deja ver que se encuentra en un momento personal fenomenal y que no importa lo que le digan, ya que ella se siente bien luciendo su cuerpo a sus 43 años de edad.

La vedette de 43 años de edad dejó ver sus enormes atributos en Instagram, esto luego de lucir su figura delineada en una prenda íntima de color negro solamente, la imagen logró cautivar a poco más de 46 mil usuarios en solamente 24 horas de haberla publicado en su cuenta de Instagram; en cuanto a los comentarios que recibió Mónica Farro en la publicación hasta el momento cuenta con arriba de los 2,900.

"Ahora vienen las agresiones y cosas lindas, cuando estas aburrida en el hotel y te empezás a sacar fotos jajajajaja, ahora vienen las agresiones jajajaja y cosas lindas, y la verdad no me importa xq me gusto así, me gusta mi piel y como me veo jajajajaja", escribió.

La escultural modelo nacida en Montevideo, Uruguay, el 28 de febrero de 1976 inició su carrera como actriz erótica en la cadena Plaboy TV, además de que en el 2004 fue elegida para ser Miss Playboy y Playboy 2004. Luego incursionó en el mundo de las vedettes en diferentes shows de revistas, esto lo ha realizado en su país natal y de igual manera lo ha realizado en Argentina; la espectacular Mónica Farro tuvo un matrimonio de 15 años con Enrique Rerraro y es madre de Diego Ferraro Farro.