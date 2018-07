Mónica Escobedo, una de las mejores comediantes de México

En una entrevista exclusiva hecha a la actriz y comediante Mónica Escobedo, por La Verdad, nos comentó como se siente regresar a las tierras que la vieron sudar y llorar cuando participó en Reto 4 Elementos, además habló de como convierte denuncias en chistes.

“Me siento muy afortunada de regresar a esas tierras, Reto 4 Elementos se grabó allá, regresar me trae muchísimos recuerdos. Vivir en un clima caluroso es de valientes, me la pasé muy bien la verdad, me hace recordar lo maravilloso de este lugar”, dijo Mónica.



Esta semana Mónica Escobedo estrenó su primer especial de una hora en el canal Comedy Central, es la primera mujer en hacerlo y esto es sinónimo de éxito.



“Me siento súper satisfecha, estaba estresada. No sabes si te van a criticar, si a la gente le gustará, a lo mejor no les gusta, que tal si es el fin de mi carrera que todavía no empieza, y cuando vi como todos (amigos comediantes) se reían genuinamente, me sentí satisfecha. Cuidado Joane Rivers, que se cuiden”, dijo Mónica Escobedo.

“La respuesta de la gente ha sido unánime, mis show no son idénticos porque no me gusta que mis shows se parezcan o sean igualitos, no es lo mismo grabar en televisión que en vivo, salen muchas más cosas en vivo”.

La experiencia que vivió en Reto 4 Elementos las usara en parte de su show de stand up, en donde dejará notar su experiencia en el escenario combinado con sus situaciones incómodas que se vieron en la televisión.



“Claro que estoy haciendo cosas del ‘reto’ es la primera vez que me presento en Cancún después del reto, y haré dinámica de R4E, tanto los que se enteraron que soy comediante y los que van a ver el show del reto todos se van a divertir igual”, dijo Mónica.

“La gente que me ubica de cuatro elementos y que no sabe que soy comediante les digo que es una comedia para hombres y mujeres y soy considerada una de las mejores comediantes de México, la comedia no tiene género y le aseguro a la gente que por algo me gané mi lugar a R4E, yo no hice casting, lo que vieron no es ni la mitad de lo que hago en el escenario”, aseguró la artista.



“Una cosa es como grabo en televisión y otra es lo que hago en vivo, que es mucho más chistoso, cuando yo grabo en tv tengo que mesurarme, pero cuando es mi show en lugares como Cancún y Playa del Carmen, no me voy a quedar ‘chata’, no por nada hay gente que me ha invitado a abrir sus show”, confirmó la comediante.

“Mira es un arte hacer que una denuncia que puede ser aburrida, al mismo tiempo te estés riendo con el stand up, el chiste es que no se note que te estoy dando un discurso de flojera, reír de algo que a lo mejor nos duele”, comentó la comediante.