Mónica Escobedo denuncia acoso sexual por parte de Cuauhtémoc Gutiérrez

A tan solo días que el ex dirigente del PRI, Cuauhtémoc Gutiérrez la Torre recibió auto de formal prisión por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, nuevas denuncias han salido en su contra, el más reciente fue por parte de la reconocida comediante Mónica Escobedo.

A través de sus redes sociales, la también actriz confesó haber sido víctimas de acoso sexual por parte del político cuando era apenas una adolescente. Los hechos se registraron durante una entrevista de trabajo, el cual dijo nunca poder olvidar.

Escobedo relató que cuando 19 años, fue a una entrevista de trabajo a las oficinas del ex dirigente del PRI, quien fue detenido por los delitos de trata de personas, momento en el que éste aprovechó para acosarla.

Mónica Escobedo, víctima de acoso sexual

La comediante confesó que víctima de acosos sexual.

Durante una entrevista para Milenio, la también actriz narró que los hechos ocurrieron hace aproximadamente 20 años, cuando buscaba un empleo de medio tiempo para combinarlo con sus estudios, y en el que no pidieran experiencia laboral.

Recordó que al entrar a las oficinas de Gutiérrez la Torre éste le pidió que se cambiara de ropa por la prenda que le proporcionó. “Me pidió que me cambiara la ropa por una que me dió él, era una minifalda”, señaló.

“Me acuerdo perfecto es de su cara, yo salgo ya con el vestido, con el mini vestido puesto, y me acuerdo que salí y me dijo, a ver camínale para allá, entonces cuando me dijo camínale para allá, dije, esto está mal, algo está mal, o sea este wey evidentemente me quiere ver las nalgas, para qué me quiere ver las nalgas si yo no vengo a eso”, detalló la comediante mexicana.

Escobedo explicó que, después de caminar hacia el ex dirigente del PRI de la Ciudad de México, decidió irse del lugar y ya no volver. Asimismo, dijo que espera que se haga justicia ante la situación que vive actualmente el político y que se aplique una pena ejemplar en su contra.

¿Quién es Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre?

Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre es originario de Iztapalapa. Desde joven fue cercano al PRI, partido del cual fue dirigente en la Ciudad de México. Fue líder de la Unión de Pepenadores del Distrito Federal, secretario adjunto a la Secretaría general del CEN del Movimiento Territorial del PRI y consejero nacional del PRI.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, Cuauhtémoc Gutiérrez fue detenido el pasado 30 de diciembre en la Ciudad de México por elementos de la Fiscalía General de Justicia acusado de los delitos de trata de personas en su modalidad de explotación sexual. A las denuncias en contra del ex dirigente del PRI se sumaron los señalamientos de la comediante Mónica Escobedo.

