Mónica Dossetti reveló a un programa de TV Azteca el infierno que está viviendo

En los últimos días el nombre de Mónica Dossetti ha llamado la atención de los usuarios, por lo que en La Verdad Noticias te compartimos las recientes declaraciones de la ex actriz, luego de que se ventiló un video donde se aprecia que sufrió agresiones por parte de su hermano.

Y es que, aquel video ha sido compartido en redes sociales y en diversos programas de televisión, pero en exclusiva el matutino de "Venga la Alegría" logró contactar a la ex actriz, quien habló al respecto, lo que estremeció a los usuarios, ya que con dificultad pudo hablar en la entrevista.

En las noticias de la farándula te dimos a conocer que la actriz se niega a denunciar a su agresor, pues la actriz y los familiares no presentaron una denuncia, pero ante el revuelo que causó el polémico video, la Fiscalía optó por investigar el caso.

Mónica Dossetti rompe el silencio tras agresión de su hermano

Durante la entrevista que presentó el programa de TV Azteca la actriz dijo: "No he tenido para el neurólogo...me duele un poco hablar. No estoy en Puebla, estoy en Tepoztlán ahorita, estaba en Puebla en casa de mi mamá". Expresó la ex actriz.

Por otro lado, le cuestionaron a la actriz que el video que se hizo público desató preocupación, por lo que comentó que aquel video lo habría subido su vecino que vive enfrente de la casa de su hermano.

"Ya perdí uno y éste no quiero perderlo". Expresó Dossetti.

De igual forma le cuestionaron sobre la situación de su hermano y dijo: "No quiero que le hagan nada a mi hermano, a mi hermanito". Comentó. Cabe mencionar que un hermano de la actriz fue asesinado en la puerta de su casa, así lo comentó la presentadora Flor Rubio.

¿Quién es Mónica Dossetti?

Actriz de Televisa

La actriz de Televisa Mónica Dossetti, nació el 10 de julio de 1966 en Puebla, tuvo la oportunidad de iniciar su carrera en las telenovelas desde joven, pues participó en “El abuelo y yo”, entre otros melodramas; su último proyecto se dio a conocer en el 2015 “Hasta el fin del mundo”.

