Mónica Castañeda regañada por Pati Chapoy en pleno programa en vivo

Mónica Castañeda se enfrenta a Pati Chapoy

Durante la reciente emisión del programa de espectáculos Mónica Castañeda defendió al periodista que se enfrentó a Alejandro Fernández, por lo que se ganó el regaño de su jefa Pati Chapoy.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer el enfrentamiento que Alejandro Fernández tuvo con la prensa, esto después de ser cuestionado sobre el libro “El Último Rey”, una biografía no autorizada del cantante Vicente Fernández.

En dicho libro la autora Olga Wornat deja muy mal parada a la dinastía Fernández, sobre todo a Gerardo Fernández.

Alejandro Fernández enfrenta a la prensa

Alejandro Fernández fue el tema de discusión y desacuerdos en Ventaneando

Durante la salida de uno de sus conciertos Alejandro Fernández fue abordado por la prensa, quien explota ante la prensa por la biografía no autorizada de Vicente.

“No me preguntes pende… Me vale ma… ¿Quién es una argentina para hablar de mi papá?”, dijo.

Ante la actitud de Alejandro, la periodista y titular de Ventaneando Pati Chapoy, aseguró que el reportero estaba muy mal informado y que la forma en la que realizó las preguntas fue lo que hizo enojar al hijo de Vicente.

Sin embargo, con una opción muy distinta a la titular del programa, Monica Castañeda defendió al periodista, ganando tremenda regañiza en pleno programa en vivo.

Ventaneando programa de Hoy

Pati Chapoy defendió al cantante Alejandro Fernández frente a las críticas de Mónica Castañeda

Todos los conductores de Ventaneando se pusieron del lado de Fernández y de la periodista Pati Chapoy, pero Castañeda consideró que sin importar quién lo molestó, éste no debió insultar a la prensa, en especial al reportero del programa, Roberto Hernández, con quien se desquitó:

“No siento que él deba o pueda insultar al reportero, no estoy diciendo que lo echen a la hoguera pero estoy diciendo que no tiene porque insultar”, dijo.

Estos comentarios hicieron que Chapoy visiblemente molesta saliera en defensa de Alejandro Ferández y le pidió que no hablara de una situación en la que no estuvo presente: “No te pongas en una situación que no te corresponde, porque tú no estabas ahí, ¿okey?”, señaló la conductora.

Ante las palabras de Pati Chapoy, la conductora Mónica Castañeda quiso disimular el efecto que causaron sobre todo porque nadie apoyó su postura.

Sin embargo fiel a sus opiniones, intentó explicar su postura y destacó que su intención es defender a Roberto, reportero del programa, quien estuvo varias horas cubriendo el evento y no se merecía un mal trato:

“Roberto tenía mucho tiempo ahí, yo sí pienso en él y tenía muchas horas ahí”, a lo que la famosa periodista respondió: “Ese es nuestro trabajo.

Aunque ya no se volvió a tratar en tema durante el programa de Ventaneando, Mónica Castañeda fue puesta en evidencia ante tremendo regaño que recibió de una de las figuras más importantes de Tv Azteca.

