¿Mona y Geros se separan? Esto es lo que se sabe

Mona, recientemente llamó la atención de sus fans luego de compartir a través de un video de Tiktok, que su pareja supuestamente le compraba comida a sus amigos y a ella no, además de hablar sobre ciertas situaciones que ha vivido con su novio, cuando él se encuentra fuera de casa.

Cabe mencionar, que la pareja ha dado de qué hablar, luego de que se diera a conocer que aparentemente se habían quedado en la quiebra, ya que se les vio vendiendo todo lo de la tienda que ambos tenían, motivo por el cual comenzaron a rumorarse varias cosas.

No obstante, en La Verdad Noticias te traemos información completamente nueva sobre la famosa pareja de influencers Mona y Geros que te dejará con el ojo cuadrado, debido a las fuertes declaraciones que uno de sus integrantes ha realizado en la red social antes mencionada.

¿Mona y Geros terminaron?

Mona hablando sobre Geros

Fue a través de un video publicado en Tiktok, cuya duración es de 1 minuto con 34 segundos, en donde Mona reveló que su novio supuestamente había comenzado a salir cada vez más y se le vio tomando y fumando, lo cual ya había dejado de hacer, cabe recalcar que dicha información llegó a ella por uno de sus seguidores.

Es por eso que expresó lo siguiente, “Geros me empezó a caer mal, porque yo le empecé a marcar y él cada que sale, pues me bloqueaba las llamadas y me di cuenta que en una de esas salió con sus amigos, se los llevó a comer y les pagó la comida”.

Te puede interesar: Lo que debes saber de Mona y Geros, los tiktokers que se ha vuelto tendencia

¿Quiénes son Mona y Geros?

Influencers Mona y Geros

Como muchos sabrán, Mona y Geros son unos famosos influencers mexicanos, que se dieron a conocer gracias al contenido que comparten en sus diferentes redes sociales.

Es por eso, que también hicieron público que el pasado 16 de julio fueron víctimas de la delincuencia, ya que unos ladrones entraron a robar a su casa cuando ambos se encontraban fuera.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!