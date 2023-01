Mona y Geros salen en defensa de Bad Bunny

Los influencers dejaron en claro que no justifican la actitud de "El Conejo Malo".

La Verdad Noticias te informó a principios de enero que Bad Bunny estaba siendo duramente criticado por arrebatar y aventar al mar el celular de una fanática que se acercó emocionada para tomarse una foto con él luego de haberlo esperado hasta altas horas de la madrugada a las afueras de un restaurante en República Dominicana.

Horas después de que el video del incidente se hiciera viral, el cantante de reggaetón compartió un mensaje en su cuenta de Twitter, en el cual dejaba en claro que no se arrepentía y que volvería a actuar de esa manera cada vez que un fanático le falte al respeto.

El reggaetonero ha sido severamente criticado por su actitud con los fans.

Dicha situación desató una ola de críticas en contra de “El Conejo Malo”, quien lleva varios días siendo tema de conversación en las redes sociales. Además, su música ha perdido popularidad en las plataformas digitales y su nombre no deja de figurar entre las principales noticias de la farándula internacional.

Mona y Geros piden que entiendan a Bad Bunny

Mona dio su opinión al respecto del tema durante una transmisión en vivo que realizó desde su página oficial de Facebook: “A uno nos pueden agarrar de buena, nos pueden agarrar de malas, la gente piensa que todo el tiempo uno debe de andar de buenas… No sé por que lo hizo, no justificó ni me pongo a favor de nadie”.

Asimismo, la influencer aseguró que Bad Bunny pudo reaccionar de una mejor manera: “Yo siento que mejor hubiera dicho: ‘No, vengo de malas o no quiero’, o ‘¿sabes qué? me siento mal, esperame’. Por su parte, Geros mencionó que para las personas es muy fácil juzgar sin conocer antes la razón que lo llevaron a reaccionar así.

Escucha las declaraciones de la pareja chola del momento, quienes también han sido señalados de tener malos tratos para su fans, a partir del minuto 55:46.

Te puede interesar: ¿Bad Bunny se retira? Toma drásticas decisiones tras escándalo con fan

¿Qué hizo Bad Bunny para ser famoso?

El reggaetonero sigue cosechando éxito a nivel mundial pese del escándalo.

Bad Bunny inició su carrera musical en 2013 compartiendo sus canciones en Soundcloud pero conoció la fama hasta que se unió Rimas Entertainment, disquera que le ayudó a lanzar el tema ‘Soy Peor’, mismo que lo posicionó como un pionero del trap latino y hoy en día es considerado uno de los máximos exponentes del género urbano a nivel internacional.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales