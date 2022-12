Mona y Geros protagonizan tremenda pelea en plena transmisión en vivo

Mona y Geros protagonizan intensa pelea en plena transmisión en vivo.

Mona y Geros se han convertido en una de las parejas de influencers más queridas, esto gracias a su carismática personalidad; sin embargo, en esta ocasión sorprendieron a protagonizar una intensa pelea, misma que quedó grabada en redes sociales.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Mona, suele realizar transmisiones en vivo de forma constante y fue en una reciente, donde sus fanáticos pudieron ser testigos de una discusión con su pareja, el también influencer Geros.

Todo habría comenzado, por las intenciones de Mona de abrir una cuenta de OnlyFans, esto tras haberse sometido a cirugías estéticas.

Mona y Geros tiene fuerte pelea en transmisión en vivo

¿Qué pasó con Mona y Geros?

La influencer Mona se encontraba realizando una transmisión, cuando le preguntó a Geros sobre que opinaba ante la posibilidad de abrir una cuenta de OnlyFans, situación de la cual se mostró en completo desacuerdo.

“Me da vergüenza que luego mis amigos me digan ‘que tu mujer se va a hacer su Only Fans’” contestó el influencer, causando el asombro de Mona, quién no dudó en mostrar su molestia ante la respuesta.

La discusión fue subiendo de tono y quién terminó explotando fue Geros, quién incluso se quejó de los comentarios de los seguidores, quiénes pedían que saliera de la transmisión.

“¿Tus amigos qué? Ni ellos fueran los grandes santos, yo no busco quedar bien con ellos, lo sabes” contesto Mona.

Finalmente, la discusión terminó cuando Geros se retiró de la habitación y hasta el momento la influencer no se ha pronunciado al respecto.

¿Quiénes son Mona y Geros?

Los influencers Mona y Geros, se hicieron tendencias en redes sociales, gracias a la página New Fashion Beauty MONA, donde la joven daba tips de belleza.

Sin embargo, su fama incrementó gracias a TikTok, donde han logrado ganarse el cariño de millones de seguidores y se han convertido en celebridad de las redes sociales.

