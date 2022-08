Mona y Geros cobrarán mil pesos a sus fans para invitarlos a su posada navideña

La posada también contará con la presencia del vidente Farath Diabla Coronel.

Mona y Geros dieron a conocer que están organizando una posada navideña para convivir con sus fans. Sin embargo, el detalle que ha indignado a los usuarios de las redes sociales es que el boleto que da acceso a este evento tendrá un costo de mil pesos mexicanos.

La posada también contará con la presencia del vidente Farath Diabla Coronel, quien ha sido un amigo muy cercano de la pareja en las últimas semanas. De acuerdo a información revelada por ellos mismos en una transmisión de Facebook Live, el evento solo será para mil seguidores y se llevará a cabo en León, Guanajuato a principios de diciembre próximo.

En lo que respecta al boleto, este tendrá un costo de 1000 pesos mexicanos y solo incluirá el acceso al evento. No obstante, el detalle que llamó la atención es que todo parece indicar que la influencer no está siendo considerada en la organización de la posada y que ella no está de acuerdo con el precio que se le está cobrando a sus seguidores.

Tal y como se esperaba, el anuncio causó gran controversia entre los usuarios de las redes sociales, quienes criticaron a la pareja de influencer cholos por considerar excesivo el precio del boleto que da acceso a su posada mientras que otros aseguran que jamás pagarían dicha cantidad para ver a una celebridad de Internet.

Mona enamora a todos con su cambio de look

El nuevo look de la influencer dejó fascinado a todos sus seguidores.

Hace unas semanas te dimos a conocer que Mona dejaba a todos sus fieles seguidores con la boca abierta por presumir su nuevo look. Dejando atrás su cabello negro, la influencer originaria de León, Guanajuato lució ante la cámara una larga melena teñida de rosa.

Este cambio llega tan solo un par de meses después de la pareja fuera víctima de un robo en su propio fraccionamiento, suceso que los dejó bastante afectados debido a que los guardias de seguridad se negaron a cooperar para encontrar a los responsables, quienes huyeron con todo su dinero y dejando grandes destrozos en su hogar.

Te puede interesar: Lo que debes saber de Mona y Geros, los tiktokers del momento

¿Por qué son famosos Mona y Geros?

Pese a las críticas y polémicas, la pareja de influencers goza de gran popularidad en redes sociales, principalmente en Facebook.

Mona y Geros gozan de gran popularidad entre los cibernautas gracias a su espontaneidad, carisma y sencillez con la que cuentan su vida cotidiana a través de las transmisiones en vivo que realizan desde su página de Facebook, misma que ya cuenta con más de 7.4 millones de seguidores.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales