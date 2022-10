Mona tiene complicaciones originadas de su cirugía estética: “Me salía pus”

La influencer Mona revela complicaciones de su cirugía estética.

La influencer Mona generó gran preocupación entre sus fanáticos, luego de que reveló que ha tenido complicaciones en su salud, derivadas de las cirugías estéticas a las que se sometió, específicamente a la del busto izquierdo, pues se había comenzado a infectar.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que Mona generó gran impacto en redes sociales, luego de presumir su drástico cambio físico, luego de someterse a una lipotransferencia de glúteo y cadera; además de un aumento de pechos.

Aunque la influencer se había mostrado encantada con su nuevo aspecto, mismo con el que acaparó los reflectores de los chismes de la farándula, sorprendió al confesar que ha estado luchando contra una infección, originada de malos cuidados.

Influencer Mona confiesa que tiene complicaciones por su cirugía

Mona revela que ha estado luchando contra una infección en su seno.

Luego de que Mona apareciera en sus redes sociales con un vendaje en la muñeca, sus seguidores cuestionaron sobre su estado de salud actual y sorprendió al revelar que no la está pasando bien, pues su seno izquierdo se había comenzado a infectar.

La influencer quién se sometió a varias cirugías estéticas en Colombia, reveló que debido a un mal cuidado por parte de las enfermeras ha estado luchando contra una infección.

“No les quería decir porque el doctor me dijo que no dijera, pero les voy a contar: Resulta que les mandé mensaje a las enfermeras de Medellín, pero hijas de su… ya no me contestan, yo traía un hilito, metido, nadie se dio cuenta hasta que llegué a León” dijo.

De igual forma dio a conocer que la pequeña herida había comenzado a tener pus, por lo que tuvo que consultar con un médico, quién le esta suministrando medicamentos, sin embargo descartaron que tengan que retirar en implante:

“Me dijo que la zona la tenía muy roja, caliente, y le dije que cuando me presiono sentía una pequeña molestia. Dicen que a lo mejor las muchachas que me cuidaron, no lo supieron hacer” declaró.

¿Quién es la Mona?

¿Quién es Mona y cómó se hizo famosa?

La influencer Marisol, mejor conocida como “Mona” saltó a la fama gracias a su cuenta de Facebook, donde compartía contenido relacionado al maquillaje.

New Fashion Beauty MONA fue la página en Facebook, con la que Mona y su novio Geros se hicieron conocidos y actualmente son una de las parejas más queridas de las redes sociales.

