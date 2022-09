Mona roba suspiros al presumirse en sexy bikini por primera vez

La influencer viajó hasta Colombia para someterse a unos "arreglitos estéticos".

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Mona había viajado a Colombia para someterse a una cirugía plástica que le ayudará a estilizar su figura. Ahora, la influencer revela que se realizó una lipotransferencia de glúteo y cadera, así como la colocación de unos implantes de 500cc en los pechos.

No obstante, la novia de Geros sorprendió a sus seguidores al mostrarse en bikini por primera vez, pues es bien sabido que ella es muy tímida y no suele mostrar de más ante la cámara. Visiblemente apenada, se mostró usando un brasier negro y un pantaleta amarilla neón que combinaba a la perfección con su cabellera rosa.

La influencer moría de pena por lucir cuerpazo en coqueto bikini.

“Tengo que agarrar fuerzas para enseñarles mi cuerpo, ya cuando esté operada tengo que mostrárselo también… Este es mi cuerpo encuerado, no se vayan a reir porque a mi me salen pelos hasta aquí pero ahorita estoy rasurada… Neta me estoy poniendo bien roja de los nervios”, dijo Mona para luego enseñar los cambios que tendría las cirugías plásticas.

Mona revela detalles de su cirugía plástica

Después de casi 5 horas de cirugía, Mona salió del quirófano y fue llevada a su habitación para comenzar su recuperación. Estando Ahí, ella reveló que se encontraba muy adolorida de los pechos pero le explicaron que se debía al peso de los implantes y que pronto se acostumbraría. Por su parte, su pareja dijo sentirse feliz de que todo haya salido bien.

“Que haya salido con bien y con salud eso es lo que más me importaba, a mi no me importaban las ‘pechugas’ ni nada de ello... Yo siempre le dije: ‘no sé para que te operas si eres guapa' pero es su decisión y yo la apoye, y aquí estoy al pie del cañón. Gracias a Dios tenemos Mona pa’l rato”, declaró Geros, quien hace poco fue confundido con un albañil.

¿Por qué son famosos Mona y Geros?

Pese a las críticas y polémicas, los influencers gozan de gran popularidad en las redes sociales, principalmente en Facebook.

Mona y Geros gozan de gran popularidad entre los cibernautas gracias a su carisma y sencillez, así como por la espontaneidad con la que suelen cuentan su vida cotidiana a través de las transmisiones en vivo que realizan desde su página oficial de Facebook.

