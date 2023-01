Mona recibe burlas en Internet por abusar del photoshop

La influencer quedó evidenciada por culpa de esta sexy fotografía.

Mona, apodo con el que se le conoce en redes sociales a la influencer Marisol, se convirtió en blanco de duras críticas y crueles burlas luego de que algunos cibernautas se dieran cuenta de que abusó del photoshop en una reciente fotografía que compartió en su página de Facebook.

En la imagen podemos observar a la novia de Geros posar de manera coqueta frente a la cámara desde la piscina de un lujoso hotel mientras modela un diminuto bikini rosa. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que ella quiso aumentarse el área de las caderas y los glúteos pero terminó deformándose la mano.

La novia de Geros quiso retocar su imagen de manera digital pero todo salió mal.

Dicho detalle no pasó desapercibido para los fans, quienes lamentan que tenga que recurrir al retoque digital para presumir una figura que no posee y así no sentirse insegura. Otros destacaron que no ha sido suficiente responsable para cuidar los resultados de su cirugía estética. Hasta el momento, ella no se ha pronunciado al respecto.

Vacaciona en Cancún junto a Karely Ruiz

La influencer viajó a Cancún para divertirse al lado de Karely Ruiz y su hermana.

Esta sexy pero controversial fotografía fue tomada durante las breves vacaciones que disfrutó en compañía de Karely Ruiz y su hermana desde un lujoso hotel ubicado en Cancún, mismas que la novia de Geros presumió con orgullo a través de las redes sociales.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, las influencer aprovecharon su estancia en el paraíso quintanarroense para presumir su cuerpazo en coquetos bikinis, disfrutar del mar y divertirse hasta quedar muy borrachas en la zona de antros de la ciudad.

Te puede interesar: Karely Ruiz y Mona, "bien pedotas" en antro de Cancún

¿Quiénes son Mona y Geros?

Pese a las críticas y polémica, la pareja goza de gran popularidad en Internet.

Recordemos que Mona y Geros son una pareja de influencers originarios de León, Guanajuato que gozan de gran popularidad en las redes sociales gracias al carisma y sentido del humor que derrochan durante las transmisiones en vivo que realizan desde su página de Facebook para sus más de 7.9 millones de seguidores.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales