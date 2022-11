Mona presume su nueva figura en coqueta lencería roja

Mona se convirtió en tema de conversación en las redes sociales al presumir de nueva cuenta el espectacular cuerpazo que ahora posee mientras modelaba coquetas prendas de lencería frente a sus seguidores, quienes no dudaron en dedicarle un sinfín de piropos.

Aprovechando que Geros no estaba en casa, la influencer nacida en León, Guanajuato realizó una transmisión en Facebook para platicar con sus fans, a quienes le presumió los coquetos atuendos que había adquirido y con los cuales buscaría conquistar a su pareja.

"Ahí están las fotos que no duré mucho con él, me lo quite luego luego", escribió Mona en Facebook.