Mona filtra "su pack" por error en plena transmisión de Facebook

La influencer presumió su pack días antes de viajar a Colombia para someterse a cirugías estéticas.

Mona se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que se diera a conocer que filtró su pack por error durante una reciente transmisión en vivo que realizó a través de su página de Facebook, la cual es seguida por más de 7.5 millones de cibernautas.

Todo ocurrió mientras platicaba con sus seguidores, a quienes les explicó los cambios físicos que sufriría su cuerpo tras someterse a las cirugías plásticas que se realizó en Colombia. Fue ahí donde la influencer mostró un par de fotografías que la mostraban en paños menores y al desnudo, lo cual provocó que más de uno lo confundiera con su pack.

La influencer guanajuatense presumió su cuerpo desnudo en vivo, eso sí con la respectiva censura.

Las imágenes no demoraron en hacerse viral por todas las redes sociales y pronto figuraron entre las noticias de la farándula mexicana. Cabe destacar que ella no se ha pronunciado al respecto del furor que causó las atrevidas imágenes que filtró sin querer y que sin duda le han dado un buen taco de ojo a los caballeros.

Mona se presume en bikini por primera vez

Estas reveladoras imágenes llegan de la mano del video que muestra a la influencer posar en bikini por primera vez. Visiblemente apenada, la novia de Geros presumió su figura a través de un brasier negro y un pantaleta amarilla neón que combinaba con su nuevo y rosado look.

“Tengo que agarrar fuerzas para enseñarles mi cuerpo, ya cuando esté operada tengo que mostrárselo también… Este es mi cuerpo encuerado, no se vayan a reir porque a mi me salen pelos hasta aquí pero ahorita estoy rasurada… Neta me estoy poniendo bien roja de los nervios”, dijo Mona, quien se moría de la vergüenza.

Te puede interesar: ¿Cuánto pagó Mona por sus cirugías plásticas en Colombia?

¿Quiénes son Mona y Geros?

Pese a las críticas y polémicas, los influencers gozan de gran popularidad en las redes sociales, principalmente en Facebook.

Mona y Geros han cosechado gran popularidad entre los cibernautas gracias a su carisma y sencillez, al igual que por la espontaneidad con la que suelen cuentan su vida cotidiana a través de las transmisiones en vivo que realizan desde su página oficial de Facebook.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales