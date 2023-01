Mona cambia de look en medio de las acusaciones de robo hacia Geros

La influencer ha recibido cientos de halagos en las redes sociales.

Mona busca dejar el escándalo atrás al presumir el nuevo look que utilizará durante las breves vacaciones que tomara junto a Karely Ruiz en Cancún. Para esta ocasión, la influencer ha decidido regresar al rubio y sumarse a la moda de los coquetos flequillos.

Respecto al maquillaje, ella contrató a Pepe Gutierrez, un famoso maquillista profesional oriundo de Guadalajara, quien dejó a la novia de Geros luciendo más hermosa que nunca. Cabe destacar que él también estuvo a cargo de las extensiones, logrando un cambio radical en la imagen de Marisol.

El maquillista Pepe Gutiérrez hizo un excelente trabajo en el rostro de la influencer.

“Cada vez más guapa”, “El rubio te sienta perfecto”, “Ese maquillaje te hace ver mejor que nunca”, “Este look te quedó increíble, deberías volverlo el definitivo” y “Ahora sí, a conquistar Cancún” son algunos piropos que recibió la influencer chola en Facebook por parte de sus fiel séquito de seguidores, quienes sin duda la quieren mucho.

La polémica con Geros

Esta coqueta fotografía llega tan solo unos días después de que la influencer señalara a Geros de no querer pagarle las regalías que recibe de manera mensual por crear y compartir contenido en las redes sociales e incluso aseguró que temía que su pareja se haya gastado aquel dinero.

“Desde que no cobramos, Geros se ha comprado muchos carros, con razón no has querido enseñarme el dinero que ha llegado de Youtube estos tres meses, porque estoy segura que te lo gastaste”, dijo Mona, quien días después causó controversia al decir que todo se trató de un malentendido.

¿Quiénes son Mona y Geros?

Los influencers gozan de gran popularidad dentro de las redes sociales.

Los influencers Mona y Geros gozan de gran popularidad en las redes sociales gracias a la sencillez, carisma y el sentido del humor que derrochan durante las transmisiones en vivo que realizan desde su página oficial de Facebook, la cual ya supera los 7.8 millones de fans.

