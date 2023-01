Mona asegura que Geros nunca le robo, todo fue un mal entendido

La pareja ha estado inmersa en la polémica desde hace varios días.

Hace unas semanas te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Mona señalaba a su pareja Geros de no querer pagarle el dinero que recibe desde hace tres meses por el contenido que crea y comparte en las redes sociales, mismo que la ha posicionado como una de las influencers más virales del momento en México.

“Yo tengo tres meses que no cobro en face, solamente cobro de Tiktok que es la única plataforma, Tiktok y Youtube… Desde hace tres meses le cae mi dinero a Geros y Geros no me lo ha querido pagar. Ese es mi coraje, que no me lo quería pagar y me empezaba a poner pretextos”, declaró la también estrella del maquillaje.

La influencer denunció a su pareja durante una transmisión de Facebook.

Finalmente, Mona teme que su pareja se haya gastado el dinero: “Desde que no cobramos, Geros se ha comprado muchos carros, con razón no has querido enseñarme el dinero que ha llegado de Youtube estos tres meses, porque estoy segura que te lo gastaste”. Dicha situación desató una ola de críticas contra el influencer, a quien le exigen que pague.

Mona aclara el supuesto robo de Geros

Luego de que sus declaraciones desataran un escándalo en redes sociales, la influencer chola del momento realizó una transmisión en vivo desde Facebook para informarle a sus seguidoras que se trataba de un malentendido que perjudicaba a su pareja y que el dinero estaba intacto pero que el banco no podía entregarselo de manera inmediata.

"Fuimos ayer en la tarde (al banco). Es que me asusté, yo dije 'como Geros le está dando vuelta al asunto, ya no va a haber dinero' y no ¿qué creen?, sí hay, sí está el dinero ahí en la tarjeta. Sí está ahí, pero no me lo pudieron dar por la cantidad qué es”, declaró Mona.

¿Quiénes son Mona y Geros?

Pese a las críticas y polémicas, la pareja goza de gran popularidad en las redes sociales.

Mona y Geros son unos influencers oriundos de León, Guanajuato que gozan de gran popularidad en las redes sociales gracias a la sencillez, carisma y el sentido del humor en las transmisiones en vivo que realizan desde su página oficial de Facebook para convivir con sus más de 7.8 millones de seguidores.

